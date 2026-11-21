Kolaborasi Toys Kingdom dan PT MRT Jakarta menghadirkan instalasi Tuntunzai Capybara Bakery eksklusif di Stasiun Blok M. Kunjungi hingga Januari 2027.

Kolaborasi strategis antara Toys Kingdom dan PT MRT Jakarta (Perseroda) secara resmi diluncurkan pada Jumat, 20 November 2026, dengan menghadirkan instalasi seni bertema Tuntunzai Capybara Bakery. Lokasi pilihan untuk debut kreatif ini adalah area MRT Merch Market yang berada di dalam Stasiun Blok M BCA, Jakarta, yang menjadi salah satu simpul transportasi paling ramai di kota metropolitan tersebut. Inisiatif ini menggabungkan dunia hiburan anak-anak dengan infrastruktur transportasi publik massal dalam format yang menarik secara visual.

Mekanisme Integrasi Instalasi di Stasiun

Instalasi Tuntunzai Capybara Bakery dirancang dengan suasana hangat dan ceria, menciptakan kontras yang menyegarkan di tengah dinamika aktivitas harian penumpang MRT. Pengunjung dapat menyusuri area dekorasi ini secara langsung saat berada di stasiun untuk melihat detail-detail estetika yang diperhatikan dengan cermat oleh tim kurator. Terdapat beberapa sudut khusus yang disiapkan sebagai titik foto ideal, memungkinkan pengguna jasa transportasi untuk mengabadikan momen di latar belakang karakter populer.

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Keunikan konsepsi ini terletak pada kemudahan akses yang ditawarkan tanpa memerlukan penjadwalan khusus atau waktu luang yang terbatas. Penumpang dapat berinteraksi dengan instalasi saat menuju peron kereta, setelah turun dari gerbong, atau sembari singgah di area komersial stasiun. Pendekatan ini mengintegrasikan karakter Tuntunzai sebagai bagian alami dari perjalanan komuter, bukan sebagai aktivitas terpisah yang terpisah dari rutinitas harian. Kehadiran di ruang publik stasiun ini memungkinkan masyarakat mengenal karakter tersebut di luar konteks toko mainan tradisional.

Posisi Pihak Terkait dan Visi Kolaborasi

Ellen Widodo, General Manager Marketing Communications Toys Kingdom, menyatakan bahwa tujuan utama dari kemitraan ini adalah menyatukan keceriaan dan keseruan dari karakter Tuntunzai dengan keseharian Teman MRT. Pernyataan ini disampaikan secara resmi saat peluncuran di Jakarta, yang menegaskan komitmen merek untuk mendekatkan intellectual property (IP) eksklusifnya kepada audiens yang lebih luas. Integrasi ini diharapkan dapat meredakan ketegangan perjalanan dan menambah nilai emosional bagi pengguna jasa transportasi umum.

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Dari sisi operasional transportasi, Farchad Mahfud, Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda), menekankan bahwa proses persiapan kolaborasi ini memakan waktu sekitar enam bulan. Kedua pihak melakukan diskusi mendalam dan riset pasar bersama untuk memastikan desain produk dan tampilan karakter sesuai dengan profil pelanggan setia MRT Jakarta. Farchad berharap bahwa kehadiran instalasi dan merchandise ini dapat memperkuat peran MRT sebagai teman perjalanan masyarakat yang menyenangkan dan menyenangkan hati.

Dampak Nyata dan Ketersediaan Produk

Kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada aspek visual instalasi, tetapi juga mempersembahkan koleksi merchandise eksklusif yang mempertemukan Tuntunzai dengan Marti, maskot resmi MRT Jakarta. Keduanya disatukan melalui narasi perjalanan di ibu kota, di mana Tuntunzai memiliki keinginan untuk mengenal Jakarta dan Marti menjelajahi kota menggunakan transportasi publik. Inspirasi cerita ini diterjemahkan menjadi produk fisik seperti tempat makan, bantal leher, botol minum, dan berbagai aksesoris pendukung lainnya.

Salah satu inovasi teknis dalam koleksi ini adalah penggunaan teknologi Near Field Communication (NFC) pada bag charm. Aksesori tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiasan tas, tetapi juga memungkinkan fungsi pembayaran digital, menggabungkan aspek estetika dengan kepraktisan teknologi modern. Produk-produk Tuntunzai dan Marti tersedia untuk dibeli di MRT Merch Market Stasiun Blok M BCA serta sejumlah gerai Toys Kingdom di wilayah Jakarta. Sementara itu, instalasi Tuntunzai Capybara Bakery dapat dijumpai di MRT Merch Market Stasiun Blok M BCA dan Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga bulan Januari 2027.

Kerja sama strategis ini memiliki jangka waktu berlaku selama satu tahun penuh. Selama periode tersebut, kedua pihak masih membuka peluang luas untuk mengembangkan karakter maupun produk lain yang lebih beragam. Pengembangan berikutnya akan mengikuti kebutuhan pasar dan respons masyarakat terhadap minat terhadap Tuntunzai serta Marti, memastikan bahwa inisiatif ini tetap relevan dan dinamis sepanjang tahun 2027.