Toyota resmi meluncurkan All New Land Cruiser FJ dengan harga 835 juta rupiah saat GAWJ 2026. Simak detail spesifikasi, varian, dan pembaruan model Toyota Rush terbaru.

PT Toyota-Astra Motor secara resmi membuka penjualan serta mengumumkan harga resmi untuk All New Land Cruiser FJ pada ajang Gaikindo Auto Week Jakarta (GAWJ) 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang. Pengumuman penting ini disampaikan pada Jumat, tanggal 20 November 2026, oleh President Director PT Toyota-Astra Motor, Takuya Yokohama, di depan publik dan media yang hadir.

Harga Resmi Land Cruiser FJ Mulai 835 Juta OTR

Harga All New Land Cruiser FJ untuk varian 4x4 Automatic Transmission ditetapkan mulai dari Rp835.000.000 dengan istilah OTR Jakarta. Angka ini menandai masuknya model legendaris ke dalam lineup konsumen Indonesia sebagai titik masuk utama bagi pelanggan yang ingin bergabung dengan keluarga besar Land Cruiser. Kendaraan ini dirancang untuk memberikan kebebasan menjelajah berbagai kondisi jalan, mulai dari kawasan urban hingga medan off-road ekstrem.

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Dua Varian Utama dengan Karakter Desain Berbeda

All New Land Cruiser FJ hadir dalam dua pilihan varian utama dengan karakter yang berbeda untuk memenuhi selera pelanggan, yaitu Land Cruiser FJ standar dan Land Cruiser FJ Adventure. Varian Land Cruiser FJ menampilkan karakter modern melalui penggunaan skid plate berwarna gelap dan lampu utama berbentuk kotak atau square headlamp. Sementara itu, Land Cruiser FJ Adventure mengusung nuansa petualang klasik melalui lampu utama berbentuk bulat atau circle headlamp.

Varian Adventure juga dilengkapi dengan skid plate berwarna light gray, desain bumper khusus dengan sudut yang lebih tegas atau corner shape, serta aksen perak pada rear bumper dan step garnish. Untuk memberikan pilihan yang sesuai dengan karakter pelanggan, All New Land Cruiser FJ tersedia dalam lima pilihan warna, yaitu Smoky Blue, Oxide Bronze MC, Platinum White Pearl MC, Ash, dan Attitude Black MC.

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Ekspansi Lineup Mencapai Lebih dari Tiga Puluh Model

Kehadiran All New Land Cruiser FJ membuat lineup Toyota di Indonesia mencakup lebih dari 30 model. Lineup ini kini mencakup kendaraan bermesin konvensional, kendaraan elektrifikasi Hybrid EV dan Battery EV, serta beragam segmen kendaraan, mulai dari keluarga, SUV tangguh, dan kendaraan performa tinggi dari GAZOO Racing (GR). Takuya Yokohama menyatakan bahwa selama 55 tahun mendampingi masyarakat Indonesia, Toyota belajar bahwa setiap individu dan keluarga memiliki kebutuhan, gaya hidup, serta preferensi berkendara yang unik.

Pembaruan Desain untuk SUV Keluarga New Toyota Rush

Selain Land Cruiser FJ, Toyota juga memperkenalkan penyegaran pada SUV keluarga andalan, New Toyota Rush. New Toyota Rush adalah SUV keluarga 7-seater yang sudah ada di Indonesia sejak 2006. Pembaruan ini diwujudkan melalui penyegaran desain eksterior yang diwujudkan melalui desain bold new grille pada bagian depan dan new rear lamp design di bagian belakang.

Harga New Toyota Rush G dengan transmisi Automatic Transmission ditetapkan mulai dari Rp300.100.000. Toyota menghadirkan pembaruan model ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk menghadirkan beragam pilihan kendaraan yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat, sekaligus berbagai kemudahan untuk memiliki dan merawat kendaraan Toyota di pasar Indonesia.