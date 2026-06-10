Toyota Cetak Sejarah: Pabrikan Jepang Pertama di 1000 Miglia GT Experience 2026

Toyota menjadi pabrikan Jepang pertama yang ambil bagian dalam 1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026, memamerkan model bersejarah seperti Lexus LFA, Supra A80, 2000GT, Sports 800, dan Crown RS.

Toyota resmi mencatatkan sejarah baru di kancah otomotif Eropa. Pabrikan asal Jepang ini menjadi yang pertama dari negeri Sakura yang ambil bagian dalam 1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026, sebuah ajang bergengsi pendamping dari 1000 Miglia yang telah lama identik dengan merek-merek legendaris Eropa seperti Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Lancia, Mercedes-Benz, BMW, dan Porsche.

Keikutsertaan ini menjadi momen penting karena selama puluhan tahun, panggung otomotif bersejarah di Italia tersebut belum pernah diikuti secara resmi oleh pabrikan Jepang. Toyota tidak datang dengan mobil sport terbaru dari lini Gazoo Racing, melainkan memilih untuk menampilkan sejumlah model bersejarah yang memiliki peran penting dalam perjalanan panjang industri otomotif Jepang. Salah satu model yang paling mencuri perhatian adalah Lexus LFA, supercar bermesin V10 natural aspirated yang menjadi mobil termuda dalam rombongan Toyota di Italia.

Meski diluncurkan lebih dari satu dekade lalu, LFA masih dianggap sebagai salah satu mobil performa terbaik yang pernah dibuat Jepang. Selain itu, Toyota juga menghadirkan Supra generasi A80, ikon mobil sport era 1990-an yang memiliki sejarah panjang di dunia motorsport dan hingga kini masih menjadi buruan kolektor. Tak ketinggalan, 2000GT yang kerap disebut sebagai mobil sport Jepang paling ikonik sepanjang masa turut dibawa.

Model yang diproduksi pada dekade 1960-an ini terkenal tidak hanya karena desainnya yang elegan, tetapi juga karena prestasinya di lintasan balap. Barisan mobil klasik Toyota semakin lengkap dengan hadirnya Sports 800, mobil mungil bermesin 790 cc yang pernah mencetak kemenangan di ajang Suzuka 500 km pada 1966 tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar selama balapan.

Sementara model tertua yang dibawa adalah Toyota Crown RS generasi pertama, sedan yang diperkenalkan pada 1955 dan memiliki nilai historis tinggi sebagai mobil penumpang pertama yang diproduksi sepenuhnya di Jepang. Kendaraan itu juga membuktikan ketangguhannya dengan menyelesaikan perjalanan sejauh 50 ribu kilometer dari London menuju Tokyo hanya dalam waktu delapan bulan pada 1956. Kehadiran deretan mobil ikonik ini tidak hanya menunjukkan dedikasi Toyota terhadap warisan otomotif, tetapi juga menegaskan posisi Jepang sebagai kekuatan penting dalam sejarah mobil global.

Partisipasi Toyota di 1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026 menjadi bukti bahwa batasan geografis dan merek tidak lagi menjadi penghalang untuk merayakan kecintaan terhadap otomotif klasik dan performa tinggi





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Toyota 1000 Miglia Mobil Klasik Sejarah Otomotif Jepang

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