PT Toyota-Astra Motor meluncurkan All New Land Cruiser FJ dan penyegaran New Toyota Rush di GAW 2026. Lihat detail harga dan spesifikasi lengkap.

PT Toyota-Astra Motor resmi meresmikan peluncuran All New Land Cruiser FJ serta memperkenalkan facelift New Toyota Rush pada gelaran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Acara ini dilaksanakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, yang berlangsung selama periode 20 hingga 29 November 2026. Peluncuran kedua model kendaraan ini menjadi sorotan utama dalam kampanye perusahaan yang mengusung tema "Toyota from Every Road to Every Joy".

Resmi Luncurkan Land Cruiser FJ di GAW 2026

All New Land Cruiser FJ hadir sebagai model terbaru dalam keluarga Land Cruiser yang diposisikan sebagai titik masuk (entry point) bagi konsumen yang mencari kemampuan off-road. Kendaraan ini dirancang untuk menyeimbangkan mobilitas di kawasan perkotaan dengan ketangguhan menghadapi medan berat. PT Toyota-Astra Motor menghadirkan SUV ini dalam dua varian dengan karakter desain yang berbeda untuk memenuhi preferensi pasar yang beragam. Warna eksterior tersedia dalam lima opsi, yaitu Smoky Blue, Oxide Bronze MC, Platinum White Pearl MC, Ash, dan Attitude Black MC.

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Dari segi penawaran harga, PT Toyota-Astra Motor menetapkan harga All New Land Cruiser FJ 4x4 A/T mulai dari Rp 835 juta untuk wilayah Jakarta. Harga ini menempatkan kendaraan ini sebagai pilihan strategis bagi pelanggan yang menginginkan kemampuan jelajah tinggi dengan aksesibilitas yang lebih terjangkau dibandingkan generasi sebelumnya. Peluncuran ini merupakan bagian dari perayaan 55 tahun perjalanan PT Toyota-Astra Motor di Indonesia, yang menunjukkan komitmen panjang perusahaan dalam melayani kebutuhan mobilitas lokal.

Strategi Multi-Pathway dan Variasi Model Toyota

President Director PT Toyota-Astra Motor, Takuya Yokohama, menyatakan bahwa perusahaan membawa lebih dari 30 model kendaraan ke dalam pameran GAW 2026. Rangkaian model yang ditampilkan mencakup spektrum lengkap yang mendukung strategi multi-pathway, mulai dari mobil bermesin konvensional Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid EV, Battery EV, hingga kendaraan performa tinggi dari lini GAZOO Racing (GR). Takuya Yokohama menekankan bahwa ketersediaan berbagai pilihan ini relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang kian beragam.

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Selain kendaraan baru, Toyota juga memperkenalkan penyegaran visual pada New Toyota Rush yang telah menjadi favorit keluarga Indonesia sejak 2006. Pembaruan ini berfokus pada tampilan eksterior yang lebih sporty dan tangguh. Wajah depan kendaraan mendapatkan desain grille baru yang lebih berani, sementara bagian belakang diperbarui dengan desain lampu belakang baru. Meskipun perubahan estetika ini signifikan, New Toyota Rush tetap mempertahankan karakter sebagai Real SUV dengan sistem penggerak roda belakang dan sasis yang kokoh.

Sebagai SUV keluarga berkapasitas tujuh penumpang, New Toyota Rush ditawarkan dalam empat varian dengan harga OTR Jakarta yang bervariasi. Untuk varian New Toyota Rush S GR Sport M/T, harga yang diterapkan adalah Rp 305,5 juta. Karakteristik penggerak roda belakang dan ground clearance yang tinggi dipertahankan oleh PT Toyota-Astra Motor untuk memastikan kendaraan ini dapat mengatasi kondisi jalan yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia. Pembaruan ini bertujuan memperkuat citra kendaraan sebagai pilihan yang tangguh namun tetap nyaman untuk penggunaan sehari-hari.

Program Penjualan dan Layanan Purna Jual

PT Toyota-Astra Motor juga menyiapkan sejumlah program insentif untuk mendukung pembelian kendaraan di GAW 2026. Beberapa penawaran menarik meliputi bunga kredit rendah sebesar 1 persen, paket Smart Drive khusus untuk New Veloz Hybrid EV, dan program Toyota Trade-In yang memberikan cashback hingga Rp 15 juta. Insentif-insentif ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam kepemilikan kendaraan baru serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi konsumen yang akan melakukan penukaran kendaraan.

Dari sisi layanan purna jual, perusahaan memperkenalkan program T-Care yang bertujuan memberikan kemudahan perawatan kendaraan bagi pelanggan. Program ini merupakan bagian integral dari ekosistem layanan yang dikembangkan untuk memastikan kenyamanan pelanggan berlangsung sepanjang masa kepemilikan kendaraan. Dengan dukungan program ini, PT Toyota-Astra Motor berkomitmen untuk memberikan pengalaman kepemilikan yang lebih baik dan minim hambatan bagi seluruh pengguna kendaraan Toyota di Indonesia.

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Inovasi Digital dan Ekspansi Jangkauan GAW 2026

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Jap Ernando Demily, menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem digital menjadi prioritas penting dalam strategi perusahaan. Pengunjung di ICE BSD City dapat mengeksplorasi teknologi terkini melalui area interaktif Toyota Tech Experience Hub. Area ini memungkinkan publik untuk mengenal lebih dekat teknologi keselamatan Toyota Safety Sense 3.0 dan sistem konektivitas T-Intouch with Toyota Remote. Teknologi T-Intouch dirancang untuk menghubungkan pelanggan dengan kendaraan secara praktis melalui fitur digital yang mendukung aspek keselamatan dan layanan proaktif.

Jap Ernando Demily menekankan bahwa pengalaman pelanggan bersama Toyota tidak berhenti pada transaksi pembelian. Ekosistem digital yang terus dikembangkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan sepanjang perjalanan kepemilikan kendaraan. Selain di Jakarta, PT Toyota-Astra Motor akan memperluas kehadiran ke sembilan kota lainnya dalam rangkaian acara GAW 2026. Produk dan program penjualan di setiap kota akan disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas spesifik masyarakat setempat, memastikan relevansi dan aksesibilitas layanan perusahaan di seluruh Indonesia.