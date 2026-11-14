Tower Crane Mega Kuningan Runtuh, Satu Pekerja Tewas di Jakarta Selatan

Tower crane proyek hotel Mega Kuningan runtuh menimpa pekerja berinisial FB. Investigasi Kepolisian Metro Jaya sedang menyelidiki penyebab kecelakaan fatal ini di Jakarta Selatan.

Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkap kronologi pasti kecelakaan fatal berupa runtuhnya tower crane di lokasi proyek pembangunan hotel kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat, 13 November, tepat di sekitar pukul 11.10 WIB, dan menewaskan seorang pekerja konstruksi yang berinisial FB berusia 38 tahun. Korban tewas dievakuasi dari reruntuhan dan segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat, namun upaya penyelamatan nyawa tidak berhasil.

Kronologi Kejadian Saat Jeda Istirahat

Kombes Pol Budi Hermanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, memberikan rincian waktu dan posisi korban saat insiden terjadi di Jakarta. Pada saat tersebut, sejumlah pekerja konstruksi yang sedang bekerja di lantai enam gedung proyek bersiap untuk beristirahat. Mereka secara berbaris dan mengantri untuk menggunakan lift guna turun dari lantai atas menuju lantai dasar bangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejadian terjadi di momen jeda kerja rutin, bukan selama aktivitas konstruksi aktif berlangsung.

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Di tengah kerumunan pekerja yang sedang menunggu lift, struktur tower crane di lokasi proyek tersebut tiba-tiba mengalami keruntuhan total. Struktur baja raksasa itu jatuh menimpa FB yang berada di area tunggu lift. Runtuhnya alat berat pengangkat material ini menyebabkan korban mengalami cidera fatal yang berujung pada kematian. Evakuasi jenazah dilakukan oleh petugas gabungan segera setelah peristiwa terjadi di lokasi proyek yang sibuk tersebut.

Proses Investigasi Tempat Kejadian Perkara

Setelah insiden menimpa korban, petugas dari Polsek Metro Setiabudi segera berkoordinasi dengan Tim Identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengamankan area. Tim gabungan ini bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara komprehensif. Langkah investigatif ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi tower crane yang runtuh dan memastikan tidak ada korban lain yang terluka di sekitar area jatuhan reruntuhan.

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Para petugas lapangan juga melakukan pemeriksaan mendetail terhadap sejumlah saksi mata yang hadir di sekitar lokasi kecelakaan. Kesaksian dari pekerja lain yang berada di lantai enam atau sekitar area lift menjadi kunci untuk merekonstruksi urutan kejadian tepat sebelum dan sesudah keruntuhan. Keamanan barang bukti di sekitar lokasi juga diterapkan ketat untuk mendukung proses hukum yang akan dijalani kemudian hari.

Koordinasi Forensik dan Penetapan Penyebab

Kepolisian telah mengkoordinasikan insiden ini dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri guna mendapatkan analisis teknis yang mendalam. Keterlibatan lembaga forensik nasional bertujuan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap komponen alat berat dan struktur bangunan yang terlibat. Analisis forensik ini diperlukan untuk menentukan apakah keruntuhan disebabkan oleh kesalahan teknis, faktor manusia, atau kondisi lingkungan pada saat kejadian.

Kasus ini kini berada dalam tahap penyelidikan intensif yang dipimpin oleh Unit Reskrim Polsek Metro Setiabudi dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tujuan utama dari proses investigasi hukum ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab pasti dari kegagalan struktur tower crane. Pihak kepolisian belum merilis laporan akhir mengenai penyebab keruntuhan, namun proses pemeriksaan bukti-bukti fisik dan kesaksian saksi terus berlangsung secara rutin.