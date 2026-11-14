Tour de EnTeTe 2026 NTT Jadi Penggerak UMKM Dan Sosial

Tour de EnTeTe 2026 di NTT mengintegrasikan olahraga dengan pemberdayaan UMKM. Gubernur Melki Laka Lena membuka event ini di Sumba Timur untuk kemitraan ekonomi.

Lebih dari 4.000 peserta mengikuti lomba lari dan jalan sehat yang dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, serta jajaran pemerintah di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 14 November 2026.

Acara besar ini menandai dimulainya Tour de EnTeTe 2026, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mengintegrasikan sektor olahraga dengan program pemberdayaan ekonomi dan aksi sosial demi kesejahteraan masyarakat lokal.

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Transformasi Konsep Kegiatan Menjadi Peluang Ekonomi

Dr. Rolland E. Fanggidae, akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang juga bertindak sebagai Lokal Expert Kementerian Keuangan di NTT, menilai bahwa penyelenggaraan Tour de EnTeTe tahun ini telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar kompetisi olahraga menjadi wadah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perubahan konsep ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memperluas manfaat kegiatan bagi masyarakat luas, di mana keterlibatan UMKM dalam rangkaian acara memberikan ruang strategis bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk serta memperluas jangkauan konsumen mereka.

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Strategi Kurasi Dan Akses Permodalan Usaha

Rolland menekankan bahwa kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk melakukan kurasi terhadap UMKM yang terlibat, sehingga pemerintah dapat mendata, mendampingi, dan mengevaluasi pelaku usaha agar mampu meningkatkan skala usaha mereka secara berkelanjutan.

Bank dapat memanfaatkan hasil kurasi tersebut untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang layak memperoleh akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan Ultra Mikro (UMi), yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dampak Sosial Dan Peran Masyarakat Lokal

Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan bahwa Tour de EnTeTe 2026 digelar dalam rangka memperingati HUT ke-68 Provinsi NTT sebagai gerakan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai sektor, termasuk upaya penghubung program sosial dengan peningkatan kesejahteraan seperti bantuan bedah rumah dan dukungan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan.

Rolland mengkritik penyelenggaraan tahun sebelumnya di mana masyarakat hanya menjadi penonton, dan berharap tahun ini warga dapat aktif sebagai peserta jalan santai dan lari, serta meramaikan aktivitas UMKM agar dampak ekonomi dapat dirasakan langsung oleh komunitas lokal.

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Jadwal Rangkaian Acara Dan Target Peserta

Rangkaian kegiatan Tour de EnTeTe 2026 menjangkau wilayah luas di Nusa Tenggara Timur, meliputi Pulau Timor, Sumba, Flores, Sabu, Rote, hingga Alor, dengan etape Timor berlangsung pada 4 hingga 7 November dan etape Sumba pada 11 hingga 14 November sebelum berlanjut ke Flores pada 18 hingga 21 November 2026.

Kegiatan ini akan ditutup melalui Kupang Exotic Run sejauh 10 kilometer pada 12 Desember 2026 dengan target sedikitnya 10.000 peserta, sembari pemerintah provinsi menyiapkan pameran pembangunan selama delapan hari di Kota Kupang serta di 21 kabupaten lainnya untuk promosi potensi daerah dan produk UMKM.