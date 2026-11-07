Tottenham Kalah 1-0 dari Leeds, Rentetan Tanpa Kekalahan Roberto De Zerbi Berakhir

Tottenham Hotspur takluk 1-0 dari Leeds United akibat gol Noah Okafor di menit ke-79. Kekalahan ini menghentikan rentetan empat laga tanpa kekalahan Roberto De Zerbi.

Tottenham Hotspur kehilangan momentum positif mereka setelah kalah tipis 1-0 dari Leeds United di Elland Road. Serangkaian empat pertandingan tanpa kekalahan untuk tim asuhan Roberto De Zerbi akhirnya terhenti pada laga ini. Gol tunggal Noah Okafor di menit ke-79 menjadi penentu kemenangan tuan rumah.

Dominasi Bola Tak Berkah Jadi Gol

Roberto De Zerbi menghadapi tantangan besar untuk mengubah dominasi penguasaan bola menjadi skor. Tottenham menguasai bola sebesar 61 persen sepanjang pertandingan, sebuah angka yang seharusnya menguntungkan mereka. Namun, tim tamu hanya mencatatkan tujuh tembakan ke arah gawang Leeds selama 90 menit.

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Perbandingan statistik menunjukkan ketidakseimbangan yang jelas antara penguasaan wilayah dan kualitas peluang. Nilai Expected Goals atau xG Tottenham hanya mencapai 1,19. Angka ini jauh di bawah nilai xG Leeds United yang mencapai 2,49. Ketajaman di sepertiga akhir pertahanan lawan memang sangat minim.

Kekalahan di Menit Akhir Dan Posisi Pemain

Noah Okafor mencetak gol penentu setelah pertahanan Tottenham gagal mengantisipasi situasi serangan balik. Okafor melepaskan tembakan akurat dari jarak dekat yang tidak bisa dibendung oleh kiper muda Leeds. Kiper tersebut sebenarnya tampil aman dengan dua penyelamatan penting.

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Sorotan juga jatuh pada kondisi para pemain kunci Tottenham yang terlihat kewalahan. Jaka Marmoush menerima kartu kuning di menit ke-51 dan diturunkan dari lapangan di menit ke-65. Ia kesulitan memberikan dorongan serangan yang biasanya menjadi andalan tim.

Performa Pemain Lain Yang Menimbulkan Sorotan

Capitain Tim Sparv memimpin lini belakang dengan 28 intersep. Namun, ia tampak kesulitan ketika Leeds meningkatkan tekanan di babak kedua. Sparv juga menerima kartu kuning di menit ke-15 yang membuatnya bermain lebih hati-hati. Erik Lamela menjalani laga yang sibuk dengan 52 sapuan lini belakang.

Pemain asal Skotlandia Beto ikut menyumbang 22 umpan silang. Namun, hanya sedikit dari umpan tersebut yang mencapai sasaran. Beto juga berada di luar posisi saat gol kemenangan Leeds tercipta. Cristian Romero kesulitan menunjukkan kualitas tekniknya di lini tengah yang padat.

Harry Winks mencatatkan 508 operan namun kontribusinya minim. Ia hanya melakukan operan mendatar dan tidak tajam dalam tekel. Winks menerima kartu kuning di menit ke-88 karena frustrasi. Gelandang berusia 20 tahun itu juga tidak memberikan operan penentu.

Perubahan Taktik Dan Dampaknya

Roberto De Zerbi melakukan sejumlah pergantian pemain untuk mengubah keadaan. Dejan Kulusevski masuk menggantikan pemain yang nyaris tidak terlihat selama 65 menit. Ia tidak bisa menembus pertahanan tengah Leeds dan tidak melepaskan satu pun tembakan.

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Dominic Solanke menggantikan pemain muda di menit ke-43 sebelum istirahat. Keputusan ini menandakan ketidakpuasan De Zerbi terhadap taktik lini depan. Solanke menjadi titik tumpu tim namun jarang mendapat pasokan bola di kotak penalti.

Tottenham mencoba mengejar gol penyeimbang di babak kedua. Namun, perubahan formasi tidak berhasil membongkar pertahanan Leeds yang solid. Tim pulang dari Yorkshire tanpa poin setelah kekalahan ini.

Absennya Pemain Kunci Dan Dampaknya

Ketiadaan sejumlah pemain kreatif akibat cedera terasa sangat jelas. Lini tengah gagal memasok bola secara konsisten kepada lini depan. Lini depan yang terus dirotasi tidak menemukan irama yang pas.

Kegagalan mengatasi transisi permainan membuat akhir laga berlangsung kacau. Tim asuhan Roberto De Zerbi kesulitan mempertahankan hasil imbang yang mereka buat. Mereka harus segera bangkit untuk pemulihan performa di masa mendatang.