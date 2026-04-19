Tottenham Hotspur Tertahan Imbang Brighton, De Zerbi Tekankan Pentingnya Bangkit

Tottenham Hotspur kembali gagal meraih kemenangan di Liga Inggris setelah ditahan imbang 2-2 oleh Brighton. Hasil ini memperpanjang rekor buruk Spurs dan menempatkan mereka di zona degradasi. Manajer Roberto De Zerbi menyatakan kekecewaannya namun tetap optimis dan fokus pada kemenangan berikutnya.

Pertandingan antara Tottenham Hotspur dan Borussia Dortmund di Tottenham Hotspur Stadium pada Rabu, 21 Januari 2026, dini hari WIB, berakhir dengan hasil imbang yang mengecewakan bagi tim tuan rumah. Gol-gol dari Pedro Porro pada menit ke-39 dan Xavi Simons pada menit ke-77 sempat membawa Spurs unggul dua kali. Namun, Brighton berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Kaoru Mitoma di menit ke-45+3 dan Georginio Rutter di menit ke-90+5, yang secara dramatis mengakhiri laga dengan skor seri.

Hasil imbang ini semakin memperpanjang catatan buruk Tottenham di Liga Inggris tahun ini. Terakhir kali mereka meraih kemenangan adalah pada 25 Desember lalu melawan Crystal Palace. Akibatnya, Spurs kini terpuruk di peringkat ke-18 klasemen sementara, atau tepat di zona degradasi, dengan mengoleksi 31 poin. Mereka tertinggal satu angka dari West Ham United yang menduduki peringkat di atas mereka. Kegagalan meraih kemenangan di kandang sendiri ini memberikan tekanan moral yang signifikan kepada para pemain Tottenham. Manajer Roberto De Zerbi menyadari betapa pentingnya memulihkan mentalitas pasukannya. "Saya bangga dengan penampilan mereka. Mereka harus lebih kuat dan fokus hanya pada pertandingan melawan Wolverhampton, dan datang ke tempat latihan pada Senin sore dengan senyum, karena jika tidak, mereka akan langsung pulang," ujar De Zerbi seperti dikutip dari Sky Sports. Ia menegaskan bahwa timnya beruntung dapat bermain di klub besar dan di kompetisi sekelas Liga Primer, serta memiliki kualitas yang cukup untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, ia mendorong pasukannya untuk selalu berpikir positif dan tidak terpengaruh oleh keputusasaan atau pandangan negatif. De Zerbi sendiri merasa sangat kecewa dengan hasil imbang tersebut. Ia merasa timnya telah bermain lebih baik dan layak mendapatkan kemenangan, terutama mengingat mereka sempat unggul dua kali. Kekalahan adalah sebuah pukulan telak yang harus segera diatasi. "Saya menyesal atas hasil pertandingan dan para pemain karena mereka sangat menderita dan kami pantas memenangkan pertandingan melawan Brighton yang hebat. Tetapi kami tidak boleh kebobolan gol dari Rutter pada saat itu," ungkap De Zerbi. Pelatih asal Italia itu kini mengalihkan fokus sepenuhnya untuk meraih kemenangan di pertandingan berikutnya melawan Wolverhampton. "Saya optimis, dan saya bangga dengan para pemain saya karena mereka memainkan pertandingan yang fantastis penuh dengan karakter, semangat, apa yang saya minta dari mereka untuk bermain di stadion ini, untuk klub ini," kata De Zerbi dengan keyakinan. Ia menekankan pentingnya bangkit dari hasil ini dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Wolves. "Kita harus lebih kuat dari hasil ini, kita harus terus maju dan mempersiapkan pertandingan berikutnya melawan Wolverhampton dan mencoba untuk memenangkan pertandingan tersebut," tambahnya, menutup dengan tekad bulat untuk meraih tiga poin demi keluar dari zona degradasi.





