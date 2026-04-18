Tottenham Hotspur Ditahan Imbang Brighton 2-2, Terpuruk di Papan Tengah Klasemen

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh di kandang setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris. Gol Pedro Porro dan Xavi Simons sempat membawa Spurs unggul dua kali, namun Brighton berhasil menyamakan kedudukan melalui Kaoru Mitoma dan Georginio Rutter. Hasil ini membuat Tottenham semakin tertahan di papan tengah klasemen, sementara Brighton melanjutkan tren positif mereka.

Tottenham Hotspur harus menelan pil pahit setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Brighton & Hove Albion dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris yang digelar di Stadion Tottenham Hotspur , London, pada Sabtu, 18 April 2026. Hasil ini membuat The Lilywhites semakin terpuruk di papan tengah klasemen, jauh dari target zona Eropa.

Pertandingan ini sendiri berjalan cukup sengit sejak menit awal. Brighton, yang tampil tanpa beban, justru berhasil menciptakan peluang berbahaya lebih dahulu melalui tendangan keras Danny Welbeck yang berhasil digagalkan oleh kiper Spurs, Antonin Kinsky. Momentum ini tampaknya membangkitkan semangat para pemain Tottenham. Menit ke-39, sebuah serangan balik cepat yang digalang oleh Xavi Simons berujung manis. Umpan terukur Simons berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Pedro Porro yang menceploskan bola ke gawang Brighton. Gol ini disambut riuh oleh para pendukung tuan rumah yang berharap tim kesayangannya bisa meraih kemenangan.

Namun, keunggulan Tottenham tidak bertahan lama. Memasuki menit tambahan babak pertama, tepatnya menit ke-45+3, Brighton berhasil menyamakan kedudukan. Berawal dari pergerakan apik Pascal Gross di sisi sayap, ia melepaskan umpan diagonal yang berhasil disambut dengan baik oleh Kaoru Mitoma. Mitoma dengan tenang menaklukkan kiper Kinsky, membuat skor kembali imbang 1-1 sebelum turun minum.

Di babak kedua, Tottenham kembali mencoba menekan. Peluang sempat tercipta melalui tendangan keras Joao Palhinha, namun sang kiper Brighton, Bart Verbruggen, menunjukkan refleks yang ciamik untuk mementahkan peluang tersebut.

Memasuki menit ke-77, Tottenham seolah mendapatkan momentum kedua. Kali ini, Xavi Simons yang menjadi kreator sekaligus pencetak gol. Berawal dari umpan terobosan dari Lucas Bergvall, Simons dengan sigap menguasai bola dan melepaskan tembakan terukur yang menghujam gawang Brighton. Skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Seisi stadion kembali bergemuruh.

Namun, takdir berkata lain. Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Brighton kembali menunjukkan kegigihannya. Di menit ke-90+5, dalam sebuah kemelut di depan gawang Tottenham, Georginio Rutter berhasil memanfaatkan bola muntah dan menceploskannya ke dalam gawang. Gol dramatis ini memastikan Brighton pulang dengan membawa satu poin. Hasil imbang ini jelas mengecewakan bagi Tottenham yang berambisi naik peringkat. Sebaliknya, Brighton melanjutkan tren positifnya dan semakin kokoh di papan atas klasemen.

Secara statistik, kedua tim menunjukkan performa yang cukup berimbang. Tottenham menguasai bola lebih banyak, namun Brighton lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Permainan tempo tinggi yang diperagakan kedua tim sepanjang pertandingan membuat para penonton disuguhi tontonan menarik. Gol-gol yang tercipta menunjukkan kualitas individu pemain serta kerja sama tim yang baik. Namun, pertahanan Tottenham pada menit-menit akhir menjadi sorotan. Kegagalan dalam mengamankan keunggulan di menit akhir babak pertama dan kedua menjadi catatan penting bagi tim asuhan Ange Postecoglou. Kekhawatiran akan penurunan performa di paruh kedua musim semakin nyata. Para pendukung Tottenham berharap tim kesayangan mereka bisa segera bangkit dan memperbaiki konsistensi permainan mereka di sisa musim agar tidak semakin jauh tertinggal dari persaingan.

Brighton, di sisi lain, patut diapresiasi atas semangat juang mereka. Mampu dua kali bangkit dari ketertinggalan menunjukkan mental juara tim ini. Posisi mereka di peringkat sembilan klasemen dengan 47 poin, hanya terpaut satu poin dari zona Eropa, menjadi bukti bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan. Pelatih Brighton Roberto De Zerbi tentu patut bangga dengan performa anak asuhnya. Kombinasi antara serangan yang tajam dan pertahanan yang solid, meskipun kadang sedikit lengah, membuat mereka mampu bersaing dengan tim-tim papan atas. Pertandingan ini menjadi refleksi penting bagi kedua tim. Tottenham perlu segera mengevaluasi kelemahan mereka, terutama dalam menjaga keunggulan dan konsistensi permainan. Sementara Brighton dapat terus membangun momentum positif mereka dengan performa yang menjanjikan di paruh kedua musim Liga Inggris





