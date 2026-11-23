TotalEnergies resmi berinvestasi di Blok Bobara Papua Barat melalui sumur eksplorasi Redha-1 bersama Petronas dan Pertamina. Proyek ini menandai kembalinya raksasa energi Prancis ke Indonesia.

TotalEnergies secara resmi kembali berinvestasi di sektor hulu minyak dan gas bumi Indonesia melalui proyek pengeboran laut dalam di Papua Barat. Kolaborasi strategis ini melibatkan PT Pertamina (Persero) serta Petronas untuk menggali potensi sumber daya di Wilayah Kerja (WK) Bobara. Langkah tersebut mengakhiri periode ketidakaktifan perusahaan asal Prancis tersebut di industri migas domestik sejak meninggalkan Blok Mahakam pada tahun 2018.

Rincian Investasi dan Struktur Kepemilikan Proyek

Investasi terbaru ini direalisasikan melalui kegiatan pengeboran pada Sumur Eksplorasi Redha-1 di Blok Bobara. Proyek ini dikelola oleh PT Searah E&P Bobara Sdn. Bhd. yang memegang porsi kepemilikan saham sebesar 51 persen. Sementara itu, PT Pertamina dan TotalEnergies masing-masing menguasai hak partisipasi sebesar 24,5 persen dalam konsorsium ini. TotalEnergies memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan pernah beroperasi di Delta Mahakam selama kurang lebih 75 tahun sebelum memutuskan untuk hengkang.

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SKK Migas mencatat bahwa kehadiran kembali TotalEnergies sebagai salah satu dari tujuh raksasa migas dunia ini merupakan sinyal positif bagi sektor energi nasional. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas eksplorasi migas dalam negeri, khususnya di kawasan Papua yang memiliki potensi sumber daya besar. Struktur kepemilikan yang seimbang ini menunjukkan komitmen kuat dari ketiga perusahaan untuk mengembangkan potensi energi di wilayah tersebut.

Target Potensi Migas dan Detail Teknis Pengeboran

Target formasi geologi NGL Carbonate di lokasi ini memiliki potensi Giant Discovery hingga 1 miliar barel minyak. Pengeboran dilakukan pada kedalaman air yang mencapai 1.679 meter dengan True Vertical Depth (TVD) sebesar 4.956 meter dari rig floor. Ketebalan dan kedalaman formasi ini menuntut teknologi pengeboran yang canggih dan tepat guna untuk mencapai target reservoir yang diharapkan.

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Kegiatan operasional di lapangan dioperatori oleh PT Searah E&P Bobara Sdn. Bhd. dengan dukungan kapal pemboran laut dalam Deep Value Driller (DVD). Kapal ini merupakan aset milik PT Venture Brazil yang tiba di Shorebase Lamongan, Jawa Timur, pada tanggal 17 November 2026. Kedatangan kapal ini menandai persiapan akhir sebelum melakukan rig move menuju lokasi operasi di Laut Papua.

Kapasitas logistik kapal pemboran ini mencakup pasokan hingga tanggal 21 November 2026. Setelah periode pengisian bahan dan perlengkapan, kapal akan melakukan pergerakan rig antara tanggal 22 hingga 28 November 2026. Proses perpindahan ini adalah langkah kritis untuk memastikan posisi rig berada pada koordinat eksplorasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadwal Operasi dan Estimasi Biaya Kontrak

Pengeboran sumur Redha-1 dijadwalkan mulai beroperasi pada tanggal 29 atau 30 November 2026. Durasi pekerjaan diperkirakan mencapai sekitar 100 hari tergantung pada kondisi lapangan dan kemajuan pengeboran. Anggaran Fasilitas Eksplorasi (AFE) yang disetujui untuk proyek ini adalah sebesar US$ 114.869.659. Angka ini ternyata 21 persen lebih rendah dibandingkan dengan proposal awal yang diajukan oleh konsorsium.

Keputusan untuk mempercepat pelaksanaan tajak sumur diambil setelah evaluasi data geologi menunjukkan bahwa kegiatan dapat langsung berjalan. Evaluasi ini membuktikan bahwa tidak diperlukan survei seismik tambahan, sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai. Pemeriksaan persiapan alat serta doa bersama telah dilaksanakan di atas rig floor maupun di daratan Papua untuk menjamin keselamatan operasi.

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Prospek Jangka Panjang dan Wilayah Kerja Lainnya

WK Bobara memiliki luas area sebesar 8.444,49 kilometer persegi dengan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 6,8 Billion Barrel Oil Equivalent (BBOE). Kontrak Bagi Hasil untuk WK ini merupakan WK Eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun yang ditandatangani pada Mei 2024. Komitmen pasti yang harus dipenuhi oleh operator mencakup studi Geologi dan Geofisika serta survei seismic resolution seluas 2.000 kilometer persegi.

SKK Migas berharap eksplorasi laut dalam ini dapat berlangsung aman hingga memperoleh hasil penemuan cadangan minyak secara maksimal. Dukungan dan doa dari masyarakat serta pemerintah diharapkan dapat mendukung kelancaran program ini. Kepala SKK Migas, Djoko Supriyanta, menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak wilayah lain seperti WK Gaea I dan II di Papua Barat serta WK Akimeugah di Papua Selatan yang siap dikembangkan.

TotalEnergies telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola proyek-proyek migas berskala besar di masa lalu. Dengan pengalaman dan teknologi mutakhir yang mereka bawa, perusahaan ini diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai target produksi energi nasional. Kehadiran mereka di Papua Barat menjadi langkah strategis dalam diversifikasi sumber energi dan peningkatan keamanan energi nasional.