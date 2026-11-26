Valuasi total cadangan batu bara dan mineral Indonesia menembus US$ 4,02 triliun. Data terbaru dari Badan Geologi mengungkap umur cadangan kritis nikel dan tembaga yang hanya puluhan tahun.

Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai negara dengan kepemilikan sumber daya alam terbesar di dunia, dengan total valuasi kekayaan mineral dan batu bara yang mencapai kisaran US$ 2,98 triliun hingga US$ 4,02 triliun. Konversi nilai tersebut setara dengan Rp 54.629,36 triliun hingga Rp 73.694,64 triliun berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Indonesia Mining Institute. Kekayaan alam ini mencakup komoditas strategis mulai dari batu bara, nikel, bauksit, tembaga, hingga timah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Valuasi Dominasi Batu Bara Nasional

Berdasarkan rincian valuasi cadangan minerba nasional tahun 2023 yang dipaparkan oleh Chairman Indonesia Mining Institute, Irwandy Arif, sektor batu bara mendominasi sekitar dua pertiga dari total nilai kekayaan sumber daya alam tersebut. Komoditas batu bara menyumbang porsi terbesar dengan nilai cadangan sebesar US$ 2,18 triliun hingga US$ 3,10 triliun atau setara Rp 39.963,76 triliun hingga Rp 56.829,20 triliun.

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Sementara itu, cadangan mineral lainnya berkontribusi senilai sekitar US$ 0,8 triliun hingga US$ 0,92 triliun yang setara dengan Rp 14.665,60 triliun hingga Rp 16.865,44 triliun. Irwandy Arif menegaskan bahwa perhitungan ini hanya mencakup bahan galian yang signifikan dan tidak termasuk bahan galian C. Ia menyatakan bahwa besaran valuasi tersebut relatif tidak banyak berubah hingga saat ini karena aktivitas produksi berjalan beriringan dengan penemuan cadangan baru.

Asumsi Umur Cadangan Berdasarkan Produksi

Mengutip data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Indonesia Tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, total cadangan batu bara per tahun 2024 mencapai 31,95 miliar ton. Angka ini terdiri dari cadangan terkira sebesar 14,418 miliar ton dan cadangan terbukti 17,536 miliar ton. Jika produksi batu bara nasional rata-rata dipukul 700 juta ton per tahun, sisa umur cadangan batu bara nasional hanya sampai 45 tahun.

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Untuk komoditas nikel, data terbaru mencatat total cadangan bijih nikel per tahun 2024 sebesar 5,913 miliar ton. Rincian nilai tersebut terdiri dari cadangan terkira sebesar 3,818 miliar ton dan cadangan terbukti sebesar 2,095 miliar ton. Dengan asumsi produksi bijih nikel per tahun sebesar 173 juta ton seperti data tahun 2024, sisa umur cadangan bijih nikel diperkirakan hanya sampai 34 tahun ke depan.

Posisi cadangan timah juga tercatat dalam data tersebut dengan total sebesar 6,430 miliar ton per tahun 2024. Komposisi cadangan ini terbagi menjadi cadangan terkira sebesar 5,138 miliar ton dan cadangan terbukti sebesar 1,292 miliar ton. Untuk bauksit, total cadangan bijih mencapai 2,865 miliar ton yang terdiri dari cadangan terkira 1,855 miliar ton dan terbukti 1,010 miliar ton. Dengan asumsi produksi rata-rata 8,362 juta ton per tahun, umur cadangan bijih bauksit tinggal 343 tahun.

Komoditas Tembaga dan Outlook Jangka Panjang

Komoditas tembaga memiliki total cadangan bijih sebesar 2,857 miliar ton per tahun 2024 menurut data terbaru. Dari jumlah tersebut, cadangan terkira mencapai 1,781 miliar ton sedangkan cadangan terbukti sebesar 1,075 miliar ton. Dengan asumsi produksi rata-rata bijih tembaga dipatok 108 juta ton per tahun, sisa umur cadangan bijih tembaga diperkirakan hanya 26 tahun.

Irwandy Arif menilai dominasi nilai cadangan batu bara membuktikan komoditas tersebut masih memegang peran penting bagi perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa jika posisi batu bara dihapuskan, dampaknya akan luar biasa bagi Indonesia. Ia juga mencatat bahwa konsentrasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di dunia ada di Asia, terutama Asia Tenggara, China, dan India.

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Sebagai kesimpulan, batu bara memiliki umur panjang dalam konteks energi global saat ini. Irwandy Arif juga menambahkan bahwa nilai valuasi tersebut masih berpeluang meningkat apabila status sumber daya berhasil ditingkatkan menjadi cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak statis dan masih memiliki dinamika perkembangan yang signifikan di masa depan.