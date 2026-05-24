Torreense Menciptakan Sejarah dengan Kemenangan atas Sporting CP di Piala Portugal

Torreense, klub dari kasta kedua, telah menciptakan sejarah dengan kemenangan atas Sporting CP di final Piala Portugal. Mereka berhasil mengalahkan lawan dengan skor 2-1 dan berhak lolos ke Liga Europa.

Klub berjulukan Os Azulinos itu menciptakan sejarah setelah menang pada partai puncak kompetisi bernama Taca de Portugal dengan skor tipis 2-1, Minggu (24/5/2026) WIB. Torreense mampu mengungguli Sporting CP lebih dulu lewat gol Kevin Zohi di menit ke-4. Zohi mencetak gol cepat bagi timnya dengan tandukan yang mengarah ke kiri gawang lawan yang dijaga Rui Silva. Keunggulan itu membuat mereka bermain bertahan sejak menit-menit awal dan membiarkan Leoes menguasai laga.

Beruntung hingga paruh pertama selesai, keunggulan satu gol itu tak bisa disamai dan dikejar oleh lawannya. Namun, pada babak kedua, kedudukan berubah menjadi 1-1 pada menit ke-54 usai Luis Suarez mencetak gol dengan sontekannya. Bahkan 10 menit kemudian, gawang Torreense sempat dijebol lagi oleh Sporting CP sebelum wasit menganulirnya karena offside. Alhasil, skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai dan membuat pertandingan berlanjut ke babak extra time.

Meskipun demikian, Torreense tetap menunjukkan semangat yang tinggi dan berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-110 usai Kevin Zohi mencetak gol keduanya. Gol itu membuat Torreense unggul 2-1 dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Sporting CP dalam pertandingan yang sangat ketat. Hasil ini merupakan kemenangan besar bagi Torreense dan membuat mereka berhak lolos ke Liga Europa. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa klub dari kasta kedua dapat bersaing dengan klub-klub besar di Portugal.

Torreense telah menciptakan sejarah dan akan terus berusaha untuk meningkatkan performa mereka di musim depan





