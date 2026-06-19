Tony Popovic Menyoroti Hilangnya Fokus Timnas Australia di Babak Pertama

Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, menyoroti hilangnya fokus timnya di babak pertama saat menghadapi Amerika Serikat pada laga Grup D Piala Dunia 2026. Kekalahan 0-2 tersebut terjadi di Stadion Lumen, Seattle, pada Jumat waktu setempat.

Pelatih Timnas Australia , Tony Popovic , menyoroti hilangnya fokus timnya di babak pertama saat menghadapi Amerika Serikat pada laga Grup D Piala Dunia 2026 , memicu pertanyaan tentang performa awal mereka.

Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia, pelatih dan pemain Australia menegaskan bahwa mereka tidak meremehkan kekuatan Tim Garuda. Kekalahan 0-2 tersebut terjadi di Stadion Lumen, Seattle, pada Jumat waktu setempat. Popovic mengungkapkan kebingungannya mengenai penyebab timnya tidak bisa tampil sesuai harapan di awal pertandingan. Ia merasa ada yang tidak beres dengan mental dan fisik para pemainnya.

Meskipun demikian, pelatih berusia 50 tahun itu tetap memberikan apresiasi atas perjuangan tim di babak kedua. Reaksi positif yang ditunjukkan para pemain menjadi catatan penting bagi Popovic. Namun, ia menekankan bahwa babak pertama adalah periode yang sangat berat bagi timnya. Tony Popovic mengakui bahwa timnya seperti kehilangan arah pada 45 menit pertama pertandingan melawan Amerika Serikat.

Ia tidak dapat memahami mengapa para pemainnya tampil di bawah standar pada periode krusial tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi staf pelatih.

"Saya tidak tahu apakah itu karena suasana pertandingan, tetapi kami terlihat lesu, kaki terasa berat. Mereka lebih kuat dan memenangkan setiap bola. Kemudian kami kebobohan dua gol ceroboh," ungkap Popovic. Pernyataan ini menggambarkan betapa dominannya Amerika Serikat di awal laga.

Dua gol yang bersarang ke gawang Australia di babak pertama menjadi bukti nyata kurangnya konsentrasi. Gol pertama berasal dari bunuh diri Cameron Burgess, disusul sundulan bek Amerika Serikat Alex Freeman. Situasi ini membuat Australia tertinggal dua gol tanpa balas sebelum jeda. Menunjukkan semangat juang yang patut diacungi jempol di babak kedua.

Para pemain berusaha keras untuk mengubah keadaan dan mengejar ketertinggalan. Upaya ini mendapat pujian dari Tony Popovic.

"Reaksi di babak kedua luar biasa dan para pemain menunjukkan betapa bagusnya mereka. Tetapi di babak pertama, secara mental dan fisik, itu sangat berat," jelas Popovic. Apresiasi ini menunjukkan bahwa Popovic melihat potensi besar dalam timnya. Namun, meskipun ada peningkatan performa, Australia gagal mencetak gol balasan.

Skor 0-2 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk pertandingan selanjutnya. Kekalahan dari Amerika Serikat menempatkan Australia di posisi kedua klasemen sementara Grup D Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Socceroos ini mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan yang telah dilakoni.

Posisi ini membuat mereka harus berjuang keras di laga terakhir pada laga terakhir Grup D. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (26/6) pukul 09.00 WIB. Kemenangan menjadi harga mati bagi Australia untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Persiapan matang dan fokus penuh akan sangat dibutuhkan oleh Timnas Australia dalam menghadapi Paraguay. Popovic dan staf pelatih diharapkan dapat mengatasi masalah hilangnya fokus di babak pertama agar tidak terulang kembali di pertandingan penentu ini. Nasib Australia di Piala Dunia 2026 akan ditentukan di laga terakhir





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Tony Popovic Timnas Australia Amerika Serikat Piala Dunia 2026 Grup D

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