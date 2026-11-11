Tokopedia & TikTok Shop Luncurkan Promo Guncang 11.11 2026 dengan Informasi Penuh

Tokopedia dan TikTok Shop menyuguhkan promo Guncang 11.11 2026 di Jakarta dengan potongan hingga hadiah Rp2 miliar, termasuk fitur panglima promo dan gratis ongkir. Konsumen diajak menggunakan strategi belanja bijak dan perbandingan harga.

Tokopedia dan TikTok Shop mengumumkan peluncuran promo Guncang 11.11 2026 di Jakarta pada tanggal 11 November, menandai momen penting bagi konsumen yang mencari penawaran terbaik secara online. Rangkaian acara tersebut dipandu oleh Vonny Ernita Susamto, Senior Director Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, serta Riski Ramadhan Aris, CMO Paddy, pada konferensi pers berlangsung di Jakarta pada Senin (9/11/2026).

Program Penawaran dan Hadiah Besar

Pada sesi talkshow, Tokopedia menawarkan kesempatan mendapatkan hadiah senilai Rp 2 miliar melalui program War Traktiran. Sementara TikTok Shop memperkenalkan Panglima Promo, sebuah permainan dengan hadiah total Rp 1 miliar. Promo ini mencakup potongan harga khusus dan penawaran gratis ongkir bagi pengguna yang berbelanja dalam periode tertentu.

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Konferensi pers meneksplorasi strategi yang dirancang untuk membantu konsumen tetap bijak. Vonny Ernita mengingatkan bahwa penawaran menarik harus disertai perencanaan anggaran dan perbandingan harga sebelum bertransaksi. Ia saranakan konsumen membuat daftar kebutuhan, menetapkan batas pengeluaran, dan memeriksa detail produk seperti deskripsi, ulasan, serta reputasi penjual.

Pengalaman Belanja Interaktif

TikTok Shop menambahkan elemen interaktif melalui sesi LIVE dan video pendek yang memperkenalkan koleksi produk, termasuk parfum dan tas kustom. Pendekatan ini bertujuan memberi ruang bagi konsumen untuk menyesuaikan preferensi dan mengeksplorasi opsi personalisasi secara real-time.

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Menurut Riski Ramadhan Aris, strategi ini mendukung penjualan tas Paddy, yang telah menjadi salah satu produk terlaris di kedua platform. Persiapan konten dan sesi live dikabarkan memanfaatkan kebutuhan konsumen yang meningkat selama periode promo.

Dampak pada Transaksi dan Tren Konsumen

Data menunjukkan bahwa kampanye Guncang 10.10 2026 sebelumnya meningkatkan transaksi di Tokopedia sebanyak sembilan kali lipat dan di TikTok Shop empat kali lipat dibanding hari biasa. Ekspektasi serupa diharapkan tercapai pada Guncang 11.11 2026, memberi dorongan signifikan pada penjualan online di Jakarta.

Keberhasilan promo ini juga diharapkan mendorong konsumen menggunakan strategi belanja lebih terencana, menjaga agar penawaran tidak berubah menjadi keputusan impulsif. Tokopedia dan TikTok Shop menegaskan komitmen untuk menyediakan informasi lengkap agar pelanggan dapat mengoptimalkan pengalaman belanja mereka serta menanggapi permintaan tinggi dengan tepat.