Tokopedia dan TikTok Shop luncurkan inisiatif Satu Daerah Beragam Kebanggaan di Surabaya. Program ini membantu UMKM lokal meningkatkan penjualan melalui strategi digital dan eksposur platform.

PT Tokopedia dan TikTok Shop resmi meluncurkan inisiatif nasional bertajuk Satu Daerah Beragam Kebanggaan di Kota Surabaya untuk memperkuat ekosistem bisnis digital. Program prioritas ini dirancang secara khusus untuk meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memperkenalkan keunggulan khas daerah kepada khalayak yang lebih luas di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Surabaya membuka akses pasar baru melalui mekanisme perdagangan elektronik yang terintegrasi.

Rincian Mekanisme Program Digital

Inisiatif Satu Daerah Beragam Kebanggaan bekerja dengan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan produk khas daerah melalui jalur digitalisasi. Tokopedia dan TikTok Shop berupaya membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha lokal dengan mengintegrasikan showcase produk ke dalam sistem edukasi bisnis. Dukungan teknis yang diberikan mencakup pemanfaatan video pendek, kolaborasi strategis dengan para kreator konten, serta optimalisasi fitur LIVE Shopping untuk memaksimalkan jangkauan.

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Di Surabaya, program ini mendukung pelaku usaha melalui rangkaian edukasi dan pelatihan teknis untuk mengoptimalkan pemanfaatan Discovery Commerce. Para pengusaha didorong untuk lebih aktif memperkenalkan keunggulan produk mereka secara kreatif serta membangun minat beli yang tinggi. Strategi ini diharapkan mampu mendorong keputusan pembelian konsumen melalui pengalaman belanja digital yang lebih interaktif dan informatif.

Posisi Tokoh Kunci dan Stakeholder

Aktivasi program ini dihadiri secara langsung oleh Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, Dwinanto Rumpoko. Kehadiran beliau menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap percepatan digitalisasi UMKM di tingkat daerah. Dwinanto Rumpoko menekankan bahwa sinergi antara platform digital dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan penetrasi pasar.

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Kedua platform e-commerce tersebut memposisikan diri sebagai mitra strategis bagi para pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan tren konsumen modern. Tokopedia dan TikTok Shop berkomitmen untuk terus menyediakan infrastruktur teknologi yang mudah diakses demi menumbuhkan daya saing produk lokal. Hal ini sejalan dengan visi untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Produk dari UMKM Surabaya yang berpartisipasi dalam program ini akan ditampilkan secara eksklusif di halaman utama kampanye #BeliLokal. Eksposur di halaman utama aplikasi Tokopedia dan TikTok Shop memastikan produk lokal dapat ditemukan oleh konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini memberikan peluang besar bagi produk lokal untuk menembus pasar nasional yang jauh lebih luas daripada sekadar pasar lokal.

Langkah selanjutnya adalah terus memantau efektivitas kampanye #BeliLokal dalam meningkatkan volume penjualan para peserta program. Tokopedia dan TikTok Shop akan melanjutkan edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha agar mereka mampu mempertahankan momentum pertumbuhan pasar. Inisiatif ini menindaklanjuti keberhasilan program serupa yang sebelumnya telah hadir di Solo dengan mengangkat batik serta Yogyakarta dengan fokus pada kuliner lokal.