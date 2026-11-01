Tokoh Agama Sukoharjo Imbau Kerukunan Usai Penggeledahan Ponpes Mojolaban

Tokoh agama Sukoharjo imbau kerukunan usai penggeledahan pondok pesantren Mojolaban. Para ulama meminta masyarakat tenang, lakukan tabayyun, dan serahkan penanganan kasus kepada aparat hukum demi menjaga stabilitas.

Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, secara resmi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kerukunan dan ketenangan. Seruan kuat ini disampaikan menyusul terjadinya penggeledahan terhadap pondok pesantren di Kecamatan Mojolaban. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya kesalahpahaman atau provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Imbauan Kerukunan dan Tawasuth

Kerukunan umat beragama menjadi fokus utama dalam ajakan para tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukoharjo. Seruan tersebut secara spesifik disampaikan pada hari Minggu tanggal 1 November 2026. Mereka meminta masyarakat untuk mengedepankan prinsip klarifikasi atau tabayyun dalam menyikapi informasi yang beredar.

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Ketua Umum MUI Sukoharjo, Abdullah Faisal, secara tegas mengimbau umat Islam untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap lingkungan sekitar, termasuk di area pondok pesantren. Ia juga menekankan pentingnya mengamalkan ajaran agama yang moderat serta selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Abdullah Faisal, prinsip tawasuth atau sikap moderat harus terus dikedepankan agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Hal ini berlaku meskipun setiap individu berasal dari latar belakang dan kelompok yang berbeda-beda. Ia menegaskan bahwa tawasuth adalah keputusan bersama untuk menampilkan ajaran yang sangat moderat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah agar kita dapat hidup secara damai dengan berbagai macam kelompok masyarakat lainnya.

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Senada dengan pernyataan Ketua MUI, Ketua FKUB Kabupaten Sukoharjo, Zainul Abbas, juga mengajak seluruh pemeluk agama untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati. Ia berharap dinamika sosial maupun informasi yang berkembang di media sosial tidak sampai mengganggu kerukunan antarumat beragama. Zainul Abbas meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya di platform digital.

Prinsip Tabayyun dan Keamanan

Imbauan serupa juga disampaikan oleh Ketua PCNU Sukoharjo, H. Khomsun Nur Ari. Ia meminta seluruh jamaah dan warga NU untuk tetap menjaga kondusivitas kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan agar warga tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas informasi yang beredar luas di tengah masyarakat. Khomsun sangat menekankan pentingnya prinsip tabayyun, yaitu memastikan kebenaran informasi sebelum menyikapi suatu peristiwa secara kritis.

Masyarakat diharapkan secara proaktif mencari sumber informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjebak dalam kabar simpang siur. Khomsun Nur Ari mengimbau agar seluruh jamaah tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip tabayyun, mengklarifikasi, dan mencari sumber informasi yang tepat atas seluruh kejadian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Ia juga mengingatkan warga agar tidak mengikuti ajakan apa pun yang berpotensi menimbulkan kemudaratan.

Menurutnya, hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat harus dihindari dengan ketat. Khomsun berpendapat bahwa penanganan persoalan tersebut harus sepenuhnya dipercayakan kepada pemerintah dan kepolisian agar berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa merusak persatuan umat.

Sikap Muhammadiyah dan Koordinasi Polri

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, H. Djumari, secara khusus mengajak warga Muhammadiyah di Kecamatan Mojolaban untuk ikut menjaga keamanan dan ketenteraman wilayah. Ia juga meminta seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah di Sukoharjo untuk aktif menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah kesimpangsiuran yang berpotensi memicu keresahan di kalangan pengikutnya.

Djumari menyatakan bahwa mereka mengimbau kepada warga Muhammadiyah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah di Mojolaban dan Kabupaten Sukoharjo. Ia meminta para pimpinan Muhammadiyah di seluruh Kabupaten Sukoharjo turut menjaga ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ia mengaku telah menerima kunjungan Kapolres Sukoharjo untuk membangun komunikasi yang baik dan menyikapi persoalan tersebut secara bersama-sama.

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Djumari berharap masyarakat memberikan kesempatan penuh kepada kepolisian untuk menangani proses hukum yang sedang berjalan. Ia meminta agar warga tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat memperkeruh situasi. Dengan memberikan ruang bagi aparat hukum, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan lancar tanpa hambatan sosial yang tidak perlu.

Rincian Operasi Penggeledahan Ponpes

Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan keterkaitan dengan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Parangjoro, Grogol, pada September 2026. Tim gabungan Polda Jawa Tengah melakukan operasi penggeledahan terhadap dua pondok pesantren di wilayah Sukoharjo dan Karanganyar. Operasi tersebut dilakukan pada hari Selasa, 27 Oktober 2026, dini hari.

Operasi yang dimulai sekitar pukul 03.20 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. Kapolres Sukoharjo, AKBP Andika Dharma Sena, membenarkan bahwa penggeledahan itu adalah bagian dari penyidikan perkara perusakan dan pembakaran warung. Ia menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi terkait peristiwa tersebut.

Penggeledahan dilakukan di sebuah pondok pesantren di Dukuh Laban Wetan, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Selain itu, dilakukan juga di satu ponpes lainnya di Dusun Temuireng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar. AKBP Andika Dharma Sena menyebutkan bahwa ada sekitar 15 orang, baik di bawah umur maupun dewasa, yang dimintai keterangan sebagai saksi di lokasi penggeledahan Laban pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Secretaris Ponpes Laban Wetan, Diyana Indah Sari, menceritakan proses penggeledahan di asrama santriwati. Menurut dia, terdapat 12 santriwati dan empat ustazah yang dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyataan ini memberikan gambaran detail mengenai tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lokasi kejadian. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwajib.