Toko Donat Butter Baby Membuka Gerai Terbaru di Bandara Soekarno-Hatta

Toko donat sekaligus merek global intellectual property (IP) Butter Baby resmi membuka gerai terbaru di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (19/6/2026). Pembukaan gerai ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas kehadirannya di Indonesia.

Toko donat sekaligus merek global intellectual property (IP) Butter Baby resmi membuka gerai terbaru di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (19/6/2026). Pembukaan gerai Butter Baby kelima ini ditandai dengan patung berlapis krom setinggi delapan meter dengan berat tujuh ton yang berdiri di area Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Pembukaan gerai ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas kehadirannya di Indonesia. Menurut pendiri Butter Baby, Nick Burch dan Henry Burch, Indonesia dipilih sebagai rumah karena Jakarta membentuk cara mereka memandang kreativitas, komunitas, dan cerita. Mereka berdua juga menyatakan bahwa mereka akan selalu membawa Butter Baby di DNA-nya dan membawa cita rasa Indonesia ke luar negeri.

Selain itu, Head of Marketing dan Business Development Butter Baby, Karen Tjahja, juga menuturkan bahwa perusahaan berencana memperluas kehadirannya ke bandara-bandara lain di Indonesia dalam waktu dekat. Karen juga menyatakan bahwa perusahaan akan membawa cita rasa Indonesia ke luar negeri. Pembukaan gerai ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehadiran Butter Baby di Indonesia dan meningkatkan penjualan produk mereka.

Selain itu, pembukaan gerai ini juga diharapkan dapat meningkatkan kehadiran perusahaan di pasar global dan meningkatkan citra perusahaan sebagai merek global intellectual property (IP)





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Butter Baby Toko Donat Bandara Soekarno-Hatta Pembukaan Gerai Merek Global Intellectual Property

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