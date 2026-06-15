Todotua Pasaribu Resmi Dijadikan Chef de Mission Kontingen Indonesia di Asian Games 2026

Komite Olimpiade Indonesia menugaskan Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission untuk Asian Games 2026 di Aichi‑Nagoya, menekankan peran strategisnya dalam persiapan dan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan prestasi atlet Indonesia menjelang Olimpiade 2028.

Komite Olimpiade Indonesia (KOI) resmi menugaskan Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 yang akan dilaksanakan di Aichi‑Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang.

Penunjukan ini diumumkan oleh Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, dalam sebuah keterangan pers di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026. Oktohari menegaskan bahwa Asian Games 2026 menjadi titik penting dalam agenda persiapan olahraga tanah air menjelang Olimpiade Los Angeles 2028. Oleh karena itu, peran CdM tidak hanya terbatas pada koordinasi selama kompetisi, melainkan mencakup pengawasan menyeluruh atas persiapan, logistik, serta layanan bagi atlet sejak fase pra‑kompetisi hingga kembali ke tanah air.

Sebagai CdM, Todotua Pasaribu akan memimpin integrasi lintas sektor, mulai dari sinkronisasi persiapan cabang olahraga, penguatan layanan kesehatan dan kebugaran atlet, hingga pengelolaan dana dan fasilitas akreditasi bersama Badan Olimpiade Asia (OCA) dan panitia penyelenggara di Jepang. KOI menargetkan peningkatan signifikan dalam prestasi Indonesia, baik dari segi perolehan medali maupun posisi akhir klasemen, dengan fokus pada optimalisasi cabang unggulan serta pengembangan cabang potensial dan baru.

Untuk itu, KOI memperkuat koordinasi dengan federasi nasional, pemerintah, serta mitra strategis guna menjamin kesiapan operasional, pendanaan, dan layanan kesehatan atlet. Saat ini Todotua Pasaribu menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan dikenal aktif dalam mengembangkan ekosistem olahraga, khususnya bola basket melalui pendirian klub profesional Kesatria Bengawan Solo dan perannya di Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi).

Ia menyatakan bahwa penunjukannya sebagai CdM merupakan amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Fokus utama timnya adalah memastikan setiap atlet menerima dukungan optimal, baik dalam persiapan teknis maupun selama kompetisi, sehingga dapat mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa. Persiapan cabang olahraga terus berlanjut, meliputi fase kualifikasi dan partisipasi dalam kejuaraan internasional sebagai bagian dari strategi peningkatan performa menjelang Asian Games 2026





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