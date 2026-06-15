Todotua Pasaribu Ditunjuk sebagai Chef de Mission Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026

Komite Olimpiade Indonesia resmi menunjuk Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Sosok yang juga menjabat Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan dan koordinasi persiapan timnas untuk ajang bergengsi di Aichi-Nagoya.

Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) resmi menunjuk Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 . Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum NOC Indonesia, menjelaskan bahwa penunjukan Todotua merupakan bagian dari langkah untuk memperkuat kepemimpinan kontingen nasional.

Ia menilai bahwa figur berusia 46 tahun itu adalah sosok tepat untuk memimpin persiapan Tim Indonesia di Asian Games 2026. Menurut Okto, peran Chef de Mission tidak hanya terbatas saat pertandingan berlangsung, tetapi juga harus memastikan seluruh proses persiapan berjalan optimal. Sosok tersebut perlu mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan target target prestasi. Todotua Pasaribu, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyambut amanah besar tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Ia langsung menyiapkan langkah strategis agar para atlet Indonesia bisa meraih hasil maksimal di kancah Asia. Fokus utama yang diutarakan Todotua adalah memastikan atlet mendapatkan dukungan terbaik, baik dari sisi persiapan maupun saat bertanding. Dengan dukungan yang tepat, ia yakin atlet Indonesia dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik untuk bangsa. Untuk mencapai target, kontingen Merah Putih akan memprioritaskan optimalisasi cabang olahraga unggulan, penguatan cabang potensial, serta peningkatan kualitas partisipasi di cabang olahraga baru.

Proses persiapan sejumlah cabang olahraga sudah berjalan, termasuk mengikuti fase kualifikasi serta berbagai kejuaraan internasional sebagai bagian dari strategi peningkatan performa. NOC Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan federasi nasional, pemerintah, serta mitra strategis guna memastikan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk pendanaan dan layanan kesiapan serta kesehatan atlet Tim Indonesia. Asian Games Aichi-Nagoya 2026 sendiri akan digelar pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Di luar figureline, Todotua juga dikenal aktif dalam pengembangan ekosistem olahraga, khususnya bola basket, melalui pendirian klub profesional Kesatria Bengawan Solo serta keterlibatannya di Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI). Tindakan penunjukan ini diharapkan dapat mengonsolidasikan semua pihak untuk mendukung semua atlet nasional dalam menghadapi kontes bergengsi se-Asia





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Chef De Mission Asian Games 2026 Todotua Pasaribu Komite Olimpiade Indonesia Persiapan Atlet

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