Toba Pulp Lestari (INRU) Lakukan PHK Massal Akibat Pencabutan Izin Konsesi

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sebagai dampak dari pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 12 Mei 2026 dan tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Toba Pulp Lestari Tbk ( INRU ), produsen pulp terkemuka di Indonesia, telah mengumumkan sebuah langkah restrukturisasi signifikan yang melibatkan pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran.

Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap perubahan status izin konsesi lahan yang dimiliki oleh perusahaan. Pengumuman resmi mengenai kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) ini telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan pada tanggal 23 dan 24 April 2026, dengan implementasi yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 12 Mei 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi operasional yang baru, menyusul pencabutan izin yang krusial bagi keberlangsungan kegiatan utama mereka.

Manajemen INRU menjelaskan bahwa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) merupakan faktor utama yang mendorong pengambilan keputusan sulit ini. Pencabutan izin tersebut secara efektif menghentikan seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di dalam wilayah konsesi PBPH yang sebelumnya menjadi andalan perusahaan. Dengan tidak adanya izin untuk melanjutkan kegiatan pemanfaatan hutan, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan operasional dan efisiensi.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen menegaskan bahwa PHK ini adalah konsekuensi langsung dari perubahan regulasi dan kondisi operasional yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Mereka menekankan bahwa keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang dan dengan tujuan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, meskipun dengan konsekuensi yang berat bagi sebagian karyawan. Perusahaan menyadari dampak sosial dan ekonomi dari PHK ini, dan berkomitmen untuk memberikan dukungan dan kompensasi yang sesuai kepada karyawan yang terdampak.

Selain itu, perusahaan juga akan berupaya untuk memfasilitasi transisi karyawan yang terkena PHK menuju peluang kerja baru. Manajemen juga mengantisipasi potensi risiko hukum yang mungkin timbul akibat PHK ini, termasuk kemungkinan adanya perselisihan hubungan industrial dan gugatan dari karyawan yang merasa dirugikan. Persiapan untuk menghadapi potensi risiko hukum ini telah dilakukan, termasuk konsultasi dengan ahli hukum dan penyusunan strategi mitigasi yang komprehensif.

Lebih lanjut, manajemen INRU meyakinkan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kebijakan PHK ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan menyatakan bahwa mereka memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mengatasi dampak dari PHK ini dan untuk melanjutkan operasional bisnis mereka. Selain itu, perusahaan juga menegaskan bahwa kebijakan PHK ini tidak akan mengganggu kelangsungan usaha atau business continuity secara keseluruhan. INRU tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor, pemasok, dan pelanggan.

Sebagai informasi tambahan, PT Toba Pulp Lestari Tbk merupakan salah satu pemain kunci dalam industri pulp di Indonesia, dengan fokus operasional utama di wilayah Sumatera Utara. Perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan nasional, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan pendapatan negara. Hingga saat ini, perusahaan belum merilis rincian mengenai jumlah pasti karyawan yang terkena dampak dari kebijakan efisiensi ini. Namun, manajemen berjanji untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal ini dalam waktu dekat.

Perusahaan juga akan terus memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah efisiensi lainnya juga sedang dievaluasi untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan di masa depan. Perusahaan berharap bahwa dengan langkah-langkah restrukturisasi ini, mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan kembali tumbuh dan berkembang di masa depan





