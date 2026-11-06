TNI Tembak Warga di Pidie, Aceh Tuntut Penyelidikan Independen

Insiden penembakan TNI di Pidie menewaskan Abzalul Riza. Gubernur dan warga Aceh menuntut penyelidikan transparan atas konflik bendera bulan bintang.

Komunitas di Aceh secara tegas menyerukan pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap fakta lengkap mengenai aksi kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Pidie. Seruan ini muncul sebagai respons langsung atas insiden penembakan yang terjadi pada Rabu, 4 November 2026, di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, yang telah menewaskan seorang warga sipil berusia 20 tahun bernama Abzalul Riza dan melukai belasan warga lainnya.

Insiden mencekam ini berawal dari ketegangan terkait pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh sebagian warga selama acara peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW. Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah menyatakan komitmennya untuk melakukan penyelidikan mendalam atas peristiwa tersebut. Para pengunjuk rasa dan anggota keluarga korban menekankan bahwa perbedaan pandangan mengenai bendera tersebut seharusnya diselesaikan melalui jalur dialog konstruktif, bukan dengan penggunaan kekuatan senjata oleh aparat keamanan.

Also read TNI AD buka suara soal penembakan warga di Pidie Aceh

Mekanisme Konfrontasi dan Kronologi Tembak-Menembak

Kronologi peristiwa menunjukkan bahwa ketegangan memuncak ketika pasukan TNI melarang pengibaran Bendera Bulan Bintang di area kompleks masjid tempat acara berlangsung. Meskipun terdapat larangan dari aparat, sejumlah warga tetap memilih untuk mengibarkan simbol tersebut, yang memicu reaksi keras dari pasukan keamanan. Saksi mata yang ditemui oleh BBC News Indonesia mengonfirmasi bahwa para penyerang yang melepaskan tembakan adalah anggota TNI yang berada di lokasi kejadian.

Mengenai mekanisme penggunaan senjata, Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Brigjen Donny Pramono, memberikan penjelasan resmi bahwa personelnya sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Alasan yang dikemukakan adalah ancaman keselamatan personel akibat perlawanan dari warga. Brigjen Donny menyatakan bahwa TNI menggunakan munisi hampa terlebih dahulu, dan kemudian beralih menggunakan munisi karet untuk memulihkan keamanan di lokasi.

Advertisement

Sekarang, fakta di lapangan menunjukkan adanya selongsong peluru yang ditemukan oleh warga di sekitar musala di Gampong Pulo Keunari setelah insiden penembakan. Temuan fisik ini menjadi bahan bukti penting yang akan dikaji dalam proses investigasi selanjutnya. Hingga hari Kamis, 5 November 2026 malam, belum ada pihak yang secara resmi mengklaim tanggung jawab penuh atas kematian Abzalul Riza, sehingga menuntut keterbukaan informasi lebih lanjut dari otoritas terkait.

Posisi Stakeholder dan Tuntutan Keadilan dari Korban

Reaksi dari berbagai lapisan masyarakat di Aceh sangat keras terhadap tindakan aparat TNI. Mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, politisi lokal, hingga orang tua korban penembakan, menyuarakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara penanganan konflik ini. Mereka menilai bahwa penggunaan kekerasan oleh Angkatan Darat di Pidie merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam konteks masyarakat yang seharusnya menghargai dialog.

Kasus kematian Abzalul Riza menjadi sorotan utama karena ia bukanlah warga setempat. Ia dilaporkan berada di lokasi tersebut hanya untuk menyaksikan jalannya peristiwa. Hasan, ayah dari Abzalul Riza, mengungkapkan rasa dukanya yang mendalam. Ia bertanya mengapa anaknya yang hanya menghadiri kenduri Maulid harus kehilangan nyawanya dan menuntut agar pelaku pembunuhannya dihukum secara tegas dan bukan sekadar hukum pura-pura.

M. Hasan Ali, kakek dari korban, juga terlihat tak kuasa menahan haru saat memberikan kesaksian emosional. Di sisi lain, korban luka-luka lain seperti Muhammad, 43 tahun, dan Mutia, 38 tahun, telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Abdullah Syafii Beureunuen akibat menerima kekerasan fisik dari aparat TNI. Kondisi mereka menyoroti dampak kemanusiaan yang serius dari konfrontasi tersebut.

Advertisement

Dampak Sosial dan Prosedur Hukum ke Depan

Isu Bendera Bulan Bintang sebenarnya merupakan warisan dari MoU Helsinki, Finlandia, yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 untuk mengakhiri konflik bersenjata sejak 1976. Namun, masalah simbolik ini masih menjadi perselisihan antara Pemerintah Indonesia yang menganggap bendera tersebut identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan masyarakat Aceh yang memandang bendera itu sebagai kehormatan atau prestise rakyat Aceh. Ketegangan ini sering digambarkan sebagai api dalam sekam yang mudah menyulut konflik.

Dampak nyata dari insiden Pidie ini adalah meningkatnya rasa tidak aman dan permintaan mendesak agar pemerintah pusat dan pemerintah Aceh kembali melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah bendera secara tuntas. Kelompok sipil menuntut transparansi penuh dalam proses investigasi kasus penembakan tersebut. Mereka khawatir bahwa ketidakjelasan fakta dapat memperdalam jurang pemisah antara masyarakat dan negara.

Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah dibentuknya tim independen yang komprehensif untuk menyelidiki setiap detail tindakan aparat di lapangan. Hasil investigasi ini akan menentukan arah kebijakan penanganan konflik simbolik di masa depan. Masyarakat Aceh berharap bahwa keadilan akan ditegakkan bagi Abzalul Riza dan para korban luka lainnya, serta mencegah terulangnya kekerasan serupa di hari-hari mendatang.