TNI Tegas Tindak Oknum yang Terlibat Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Berkoordinasi dengan Polri

Puspom TNI berkomitmen menindak tegas oknum personel yang menjadi pelaku atau backing penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. TNI dan Polri menjalin koordinasi erat untuk memberantas praktik ilegal di sektor energi.

Wadan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI ), Marsekal Pertama TNI Bambang Suseno, menyampaikan pernyataan tegas terkait komitmen TNI untuk menindak pelaku dan backing penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.

Pernyataan ini disampaikan di Lapangan Bhayangkara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, pada Selasa (7/4/2026), yang menandai sinergi kuat antara TNI dan Polri dalam upaya penegakan hukum di sektor energi. Komitmen ini muncul sebagai respons terhadap temuan adanya keterlibatan oknum personel TNI dalam praktik penyalahgunaan subsidi energi. Dua oknum TNI di wilayah Jawa Tengah dan Bekasi saat ini sedang menjalani proses penyidikan oleh Polisi Militer Kodam (Pomdam) setempat. Langkah tegas ini sejalan dengan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi TNI, yang menekankan pentingnya menjaga integritas institusi dan memberikan efek jera terhadap pelaku. TNI tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan negara dan merusak citra korps. Kolaborasi erat antara Puspom TNI dan Bareskrim Polri menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum ini, dengan fokus pada pengungkapan dan penindakan terhadap jaringan yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Koordinasi yang intensif dilakukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku, serta memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik backing yang merugikan. \Dalam konferensi pers yang digelar, Marsekal Pertama TNI Bambang Suseno mengungkapkan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi erat dengan Bareskrim Polri untuk menyisir potensi keterlibatan aparat dalam praktik ilegal di sektor energi. Ia menyoroti kasus pada tahun 2025, di mana terdapat dugaan keterlibatan dua personel TNI dalam penyalahgunaan BBM. Kasus ini masih dalam proses penyidikan di Pomdam wilayah, menunjukkan keseriusan TNI dalam menindak anggotanya yang terlibat. Bambang Suseno menekankan bahwa TNI mendukung penuh langkah Polri dan tidak akan memberikan ruang bagi prajurit yang mencederai integritas institusi. Hal ini menegaskan komitmen tinggi TNI dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor energi. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa TNI akan menindak tegas setiap terduga pelaku maupun backing oknum TNI, sebagai wujud komitmen pimpinan dalam memberantas praktik ilegal tersebut. Hal ini juga menjadi pesan kuat bagi seluruh personel TNI agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan subsidi energi. Kolaborasi yang kuat antara TNI dan Polri diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan.\Langkah tegas TNI dan Polri ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto. Djoko menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polri dan TNI, khususnya Bareskrim, atas komitmen dan konsistensinya dalam penegakan hukum di sektor energi. SKK Migas, sebagai lembaga yang bertugas melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah dan gas, merasa sangat terbantu dengan pengamanan di sisi hilir. Keterlibatan oknum, menurut Djoko, seringkali menjadi kendala di lapangan, sehingga ketegasan pimpinan TNI-Polri sangat dinantikan untuk membersihkan praktik backing yang selama ini dilaporkan terjadi. Djoko mengapresiasi pernyataan Wadan Puspom TNI bahwa oknum-oknum di lapangan, baik yang berbaju hijau (TNI) maupun cokelat (Polri), akan ditindak tegas. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor energi, serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Djoko juga menyoroti adanya laporan tentang adanya praktik backing yang melibatkan oknum TNI-Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu, untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik serupa terulang kembali





TNI Polri Penyalahgunaan BBM Penyalahgunaan LPG Subsidi Energi Korupsi SKK Migas

