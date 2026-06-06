TNI Mulai Bangun Empat Jembatan Perintis Garuda di Lampung Selatan untuk Tingkatkan Konektivitas Warga

Prajurit TNI memulai pembangunan empat titik Jembatan Perintis Garuda di Lampung Selatan. Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan memperlancar akses transportasi masyarakat pedesaan, ditargetkan rampung dalam sebulan.

TNI mulai membangun empat titik Jembatan Perintis Garuda di Kabupaten Lampung Selatan . Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan memperlancar akses transportasi masyarakat pedesaan. Pembangunan dilakukan secara serentak di empat lokasi strategis yang dipilih berdasarkan kebutuhan mendesak warga akan akses penghubung yang lebih memadai.

Diharapkan jembatan ini dapat mendongkrak mobilitas harian serta mendukung aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, proyek ini melibatkan partisipasi aktif pemerintah desa dan masyarakat melalui gotong royong untuk mempercepat penyelesaian dan menumbuhkan rasa memiliki. Keempat lokasi pembangunan tersebar di Desa Talang Way Sulan dan Desa Karya Tunggal di Kecamatan Katibung, Desa Purwosari di Kecamatan Natar, serta Desa Bandar Dalam di Kecamatan Sidomulyo. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan mendesak akan infrastruktur penghubung yang lebih baik.

Selama ini wilayah-wilayah tersebut menghadapi tantangan aksesibilitas yang menghambat aktivitas sehari-hari, seperti distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan adanya jembatan beton, diharapkan mobilitas warga menjadi lebih lancar dan efisien. Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah menegaskan bahwa pembangunan ini adalah langkah nyata TNI untuk mendongkrak konektivitas antarwilayah dan memperlancar mobilitas harian. Jembatan-jembatan ini akan menjadi urat nadi baru bagi perekonomian dan kehidupan sosial warga setempat.

Pihak TNI menargetkan penyelesaian proyek dalam waktu satu bulan agar manfaatnya segera dirasakan. Salah satu contoh spesifikasi teknis jembatan di Desa Talang Way Sulan memiliki panjang 8 meter dan lebar 3,5 meter, dirancang untuk kendaraan dan pejalan kaki. Personel TNI bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat melalui gotong royong, tidak hanya mempercepat konstruksi tetapi juga memperkuat ikatan sosial. Pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan wujud komitmen TNI mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan rampungnya proyek ini, diharapkan masyarakat Lampung Selatan dapat menikmati akses yang lebih baik dan aman, berdampak positif pada distribusi hasil bumi, akses pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Proyek ini juga sejalan dengan program nasional untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil. Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang cepat dan berkualitas. Ke depannya, TNI berencana melanjutkan program serupa di wilayah lain yang membutuhkan konektivitas lebih baik





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Jembatan Perintis Garuda TNI Lampung Selatan Konektivitas Gotong Royong

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