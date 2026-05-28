TNI Mendukung Polri dalam Penanggulangan Aksi Begal Jakarta melalui Patroli Gabungan

Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa penegakan hukum utama tetap pada Polri, namun TNI membantu dalam operasi non-tempur di Jakarta, dengan fokus pada sosialisasi humanis, patroli bersama, dan koordinasi timbal balik.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, pada hari Selasa (26/5) menyatakan bahwa penegakan hukum utama tetap berada di tangan Polri .

Namun, TNI tetap memiliki kewenangan untuk membantu pemerintah daerah maupun kepolisian dalam situasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan ketika TNI menanggapi langkah Kodam Jaya yang menugaskan batalyon tempur dalam membantu Polri mengatasi aksi begal di wilayah Jakarta. Rico menjelaskan bahwa tujuan dari keterlibatan Kodam Jaya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Penegakan keamanan dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi yang humanis kepada warga, serta langkah-langkah pencegahan lain.

Rico menegaskan bahwa keterlibatan TNI sejalan dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari tindak kriminalitas. Meski begitu, TNI masih memiliki batasan dalam penanganan aksi kriminal dan semua tindakan masih harus tetap mengedepankan koordinasi dengan Polri sebagai pihak yang berwenang dalam proses penegakan hukum. Menurut Rico, seluruh pelaksanaan akan tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi dengan Polri, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku.

Ia optimistis bahwa sinergi antara TNI dan Polri dapat meningkatkan efektivitas penanganan aksi begal di Jakarta. OSMP (Operasi Non-Tempur) merupakan operasi yang dijalankan TNI dalam berbagai misi kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, pengamanan masyarakat, hingga layanan kesehatan. Dengan memperkuat patroli bersama dan penyuluhan kepada masyarakat, TNI berfokus pada upaya preventif untuk meminimalisir aksi begal dan kejahatan lainnya.

Selain itu, TNI mengharapkan adanya kerjasama yang sinergis dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, serta stakeholder lain agar penciptaan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta dapat terwujud secara berkelanjutan. Seiring dengan target jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang aman, TNI berkomitmen menjaga integritas serta profesionalisme dalam setiap operasi yang dijalankan. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga keamanan dan masyarakat.

Hal ini akan dialokasikan pada peningkatan pelatihan kesiapsiagaan, peningkatan peralatan patroli, serta pembangunan jaringan komunikasi yang lebih responsif dengan warga. Dengan strategi ini, diharapkan TNI dan Polri dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berdaya saing bagi seluruh masyarakat. Selain itu, upaya-upaya ini menyoroti pentingnya kebijakan publik yang mendukung kesetaraan hak, keadilan, serta perlindungan sosial bagi semua warga.

Secara keseluruhan, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya bersama antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya aksi begal, melalui dukungan hukum, sosialisasi, serta operasional lapangan yang mematuhi prinsip keadilan dan profesionalisme. Dengan bantuan patroli bersama dan koordinasi yang solid, diharapkan masyarakat Jakarta dapat menikmati lingkungan yang lebih aman dan damai.





