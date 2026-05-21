TNI Habema Berburu Anggota OPM yang Tewaskan 8 Warga Sipil di Yahukimo

Pasukan Koops TNI Habema dipersiapkan untuk memburu anggota OPM yang disebut menewaskan delapan warga sipil di Yahukimo, Papua. Korban diduga dibunuh karena dituding sebagai mata-mata aparat. TNI Habema mengutuk keras aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil dan akan melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Pasukan Koops TNI Habema dipersiapkan untuk memburu anggota OPM yang disebut menewaskan delapan warga sipil di Yahukimo , Papua , Rabu (20/5/2026). Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Inf M. Wirya Arthadiguna mengatakan delapan warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas , tewas diduga dibunuh kelompok Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) di wilayah Korowai, Kabupaten Yahukimo , Papua , Rabu (20/5/2026).

Wirya menyebut korban dibunuh usai dituding sebagai mata-mata aparat. Padahal, menurut penuturannya, seluruh korban merupakan warga sipil yang melakukan aktivitas pendulangan emas.

"Delapan orang tersebut bukan aparat keamanan seperti yang dituduhkan kelompok OPM, melainkan warga sipil yang sedang melakukan aktivitas pendulangan emas di wilayah tersebut," ungkapnya, Kamis (21/5/2026). Ia menyebut para pelaku merupakan anggota kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM Kodap XVI Yahukimo yang dipimpin Mayor Kopitua Heluka bersama pasukan Batalyon Yamue di bawah komando Mayor Dejang Heluka. Pihaknya, kata ia, juga meningkatkan patroli dan pengamanan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil setempat.

"Koops TNI Habema mengutuk keras aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok OPM. TNI akan melakukan pengejaran terhadap para pelaku serta terus meningkatkan keamanan di wilayah Yahukimo," tegasnya.





TNI Habema OPM Yahukimo Papua Pembunuhan Warga Sipil Pendulang Emas

