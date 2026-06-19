TNI AU Resmikan Skadron Udara 18 di Lanud Halim Perdanakusuma

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono memimpin upacara peresmian Skadron Udara 18 Wing Udara 1.1 Angkut di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Langkah ini dihadiri Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsdya TNI Minggit Tribowo serta perwira tinggi lainnya. Skadron Udara 18 akan beroperasi menggunakan pesawat Falcon untuk mendukung penerbangan VIP, VVIP, dan kenegaraan dengan standar cepat, aman, dan andal.

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo menghadiri peresmian Skadron Udara 18 Wing Udara 1.1 Angkut di Lanud Halim Perdanakusuma , Jakarta. Upacara peresmian ini dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, yang juga meletakkan dua latah untuk Komandan Skadron Udara 18 Letkol Pnb Rachmadsyah Putra.

Pembentukan satuan baru ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan peningkatan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks. Skadron Udara 18 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi udara sekaligus memperkuat kemampuan. Satuan ini akan menjadi base untuk pesawat Falcon dengan tugas utama memberikan dukungan penerbangan VIP, VVIP, dan kenegaraan secara cepat, efektif, aman, serta andal. Dalam kesempatan yang sama, peresmian hanggar untuk Skadron Udara 18 juga dilakukan.

Kedua pejabat tersebut meninjau fasilitas yang ada dan menyampaikan pentingnya peran satuan baru ini dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Acara dihadiri oleh berbagai perwira tinggi Angkatan Udara serta staf kepentingan. Langkah ini selaras dengan upaya modernisasi TNI AU dan penguatan pertahanan udara nasional. Dengan adanya Skadron Udara 18, diharapkan kapasitas logistik dan mobilitas untuk misi spesifik dapat meningkat signifikan.

Peningkatan ini juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan. Sebagai daerahangkatan udara utama, Lanud Halim Perdanakusuma memegang peran strategis dalam operasi udara nasional. Pembentukan skadron baru ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pertahanan dan keamanan udara. Penyerahan dua dan pelantikan Komandan Satuan merupakan langkah administratif penting dalam meng operationalkan satuan.

TNI AU terus beradaptasi dengan dinamika ancaman dan kebutuhan operasional terkini. Melalui pembentukan satuan baru seperti ini, TNI AU confident dapat menjalankan berbagai misi dengan lebih efisien dan tanggap





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TNI AU Skadron Udara 18 Lanud Halim Perdanakusuma Pesawat Falcon Penerbangan VIP

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