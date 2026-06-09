TNI AU Gelar Latihan Reksa Siaga 2026, Uji Pemulihan Bandara Pascabencana

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo membuka Latihan Kesiagaan II Kodau I "Reksa Siaga" Tahun Anggaran 2026 di Makodau I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026). Latihan ini bertujuan menguji kesiapan operasional jajaran Kodau I dalam mendukung pelaksanaan operasi udara.

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo membuka Latihan Kesiagaan II Kodau I "Reksa Siaga" Tahun Anggaran 2026 di Makodau I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026).

Latihan ini bertujuan menguji kesiapan operasional jajaran Kodau I dalam mendukung pelaksanaan operasi udara. Kodau I sebagai Komando Pelaksana Operasi Latihan Reksa Siaga 2026 melibatkan ratusan personel serta puluhan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Satuan yang terlibat antara lain Skadron Udara 8 dengan helikopter EC-725/H225M Caracal, Skadron Udara 31 dengan pesawat C-130 Hercules, Skadron Udara 5 dengan pesawat Boeing B-737 Surveillance, Skadron Udara 7 dengan helikopter EC-120B Colibri, Skadron Udara 51 dengan UAV ANKA, Skadron Udara 2 dengan pesawat CN-295, Skadron Udara 6 dengan helikopter NAS-332 Super Puma, serta personel Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat). Kemampuan yang diuji mencakup pengamatan dan pengintaian udara, dukungan operasi pangkalan, penerjunan logistik, evakuasi medis udara, hingga distribusi bantuan kemanusiaan.

Latihan melibatkan ratusan personel, puluhan alutsista, serta sejumlah skadron udara dan personel Kopasgat. Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo membuka Latihan Kesiagaan II Kodau I Penerangan Koopsudnas Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo membuka Latihan Kesiagaan II Kodau I Penerangan Koopsudnas Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo membuka Latihan Kesiagaan II Kodau I Penerangan KoopsudnasNilai Tukar Rupiahekonomi PapuaTNI AU Gelar Latihan Reksa Siaga 2026, Uji Pemulihan Bandara Pascabencana TNI AU menggelar Latihan Kesiagaan II Kodau I Reksa Siaga 2026 untuk menguji kemampuan pemulihan bandara dan dukungan operasi udara darurat.

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TNI AU Latihan Reksa Siaga 2026 Pemulihan Bandara Pascabencana Kodau I Marsdya TNI Minggit Tribowo

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