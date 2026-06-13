TNI AU Gelar Latihan Reksa Siaga 2026, Uji Kesiapsiagaan Operasi Udara Tanggap Bencana

Latihan Kesiagaan II Kodau I Reksa Siaga 2026 di Lanud Sugiri Sukani dan BIJB Kertajati, Jawa Barat, menjadi uji coba kemampuan TNI Angkatan Udara dalam operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Berbagai manuver seperti penerjunan, evakuasi medis, serta penggunaan fasilitas bandara diperagakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Personel TNI Angkatan Udara melaksanakan demonstrasi kemampuan operasi udara dalam Latihan Kesiagaan II Kodau I Reksa Siaga Tahun Anggaran 2026 di Lanud Sugiri Sukani dan kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Jumat 12 Juni 2026.

Latihan yang berlangsung selama 8 hingga 12 Juni 2026 tersebut secara resmi ditutup di Lanud Sugiri Sukani dan menjadi ajang pengujian kesiapan operasional satuan jajaran Kodau I dalam mendukung penanggulangan bencana alam dan operasi bantuan kemanusiaan. Selama pelaksanaan latihan, berbagai skenario operasi udara terpadu diperagakan untuk mengasah kemampuan respons cepat, koordinasi antarsatuan, serta efektivitas sistem komando dan pengendalian.

Manuver lapangan menampilkan sejumlah kemampuan personel dan alutsista, di antaranya terjun free fall prajurit Pasukan Gerak Cepat (Pasgat), penerjunan logistik menggunakan metode Container Delivery System (CDS) dan Helibox oleh pesawat CN-295, evakuasi medis udara, rappelling, serta hoist menggunakan helikopter NAS-332 Super Puma. Latihan tersebut juga memanfaatkan fasilitas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Lanud Sugiri Sukani sebagai pangkalan aju untuk memperkuat kemampuan mobilitas udara dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan dan tanggap darurat.

Selain menguji kesiapan personel dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, Latihan Kesiagaan II Kodau I Reksa Siaga 2026 turut menjadi sarana edukasi kedirgantaraan bagi masyarakat serta memperlihatkan kesiapan unsur udara dalam menghadapi berbagai potensi kontingensi di wilayah tanggung jawab Kodau I





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TNI Angkatan Udara Latihan Reksa Siaga 2026 Operasi Udara Penanggulangan Bencana Bantuan Kemanusiaan

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