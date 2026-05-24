TNI Antar Pelajar Tolikara: Menjamin Akses Pendidikan di Papua Pegunungan

Program "TNI Antar Pelajar Tolikara" yang diluncurkan oleh Satgas Pamtas Yonif 511/DY di Papua Pegunungan bertujuan untuk mengatasi kesulitan akses pendidikan di Karubaga, Kabupaten Tolikara. Program ini menyediakan transportasi aman bagi pelajar dan meningkatkan semangat belajar.

Satgas Pamtas Yonif 511/DY, yang bertugas di wilayah Papua Pegunungan , telah meluncurkan program "TNI Antar Pelajar Tolikara" untuk mengatasi kesulitan akses pendidikan di Karubaga , Kabupaten Tolikara.

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di wilayah tersebut dapat tiba di sekolah tepat waktu dan dalam kondisi prima. Program ini mengatasi tantangan akses transportasi yang terbatas bagi anak-anak sekolah di wilayah tersebut. Program ini menjadi solusi nyata untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar. Program ini menyediakan transportasi aman bagi pelajar di Kampung Karubaga, Distrik Karubaga.

Langkah ini diambil mengingat minimnya sarana transportasi umum di daerah pedalaman Papua. Kehadiran TNI di sana memberikan rasa aman dan dukungan. Sebelumnya, banyak anak harus berjalan kaki hingga tiga kilometer melalui medan pegunungan untuk mencapai sekolah. Jarak yang jauh dan medan yang berat seringkali membuat mereka kelelahan dan terlambat.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar dan kehadiran siswa. Serda Dimas Rangga, salah satu prajurit Yonif 511/DY, menjelaskan bahwa keterbatasan sarana transportasi di wilayah tersebut memperparah situasi. Tanpa adanya kendaraan yang memadai, anak-anak seringkali terlambat masuk kelas, bahkan melewatkan sebagian pelajaran penting. Program "TNI Antar Pelajar Tolikara" merupakan wujud dukungan dan komitmen TNI terhadap misi nasional tersebut, khususnya bagi anak-anak usia sekolah di daerah perbatasan.

Prajurit berharap kegiatan ini dapat mempermudah anak-anak dalam menuntut ilmu. Dengan demikian, mereka kelak dapat menjadi generasi cerdas dan teladan bagi masyarakat. Program ini juga mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Salah satu orang tua siswa, Misya Kogoya, menyampaikan rasa senang dan terima kasih mendalam kepada Pos Kout Karubaga Satgas Pamtas Yonif 511/DY.

Ia mengapresiasi kepedulian prajurit yang meluangkan waktu mengantar anak-anak menggunakan kendaraan dinas. Selain itu, Satgas Yonif 511/DY juga telah melakukan kegiatan lain untuk mendukung pendidikan di Papua Pegunungan, seperti mengajar anak-anak SD di Kampung Tima, Lanny Jaya, Papua Pegunungan, dan menyalurkan pakaian baru dan alat tulis kepada anak-anak Distrik Kanggime, Papua Pegunungan. Program "Rumah Baca Kanggime" di Tolikara, Papua Pegunungan, juga bertujuan agar anak-anak pedalaman bisa belajar membaca dan menulis, meningkatkan kualitas SDM lokal.

Satgas Yonif 511/DY aktif menggelar bimbingan belajar bagi anak-anak Kampung Tima, Lanny Jaya, Papua Pegunungan, sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM di tengah keterbatasan akses pendidikan. Satgas Yonif 511/DY juga menyalurkan paket bahan pokok (bapok) kepada masyarakat di Distrik Karubaga, Tolikara, sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dan dukungan masa depan.





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TNI Antar Pelajar Tolikara Papua Pegunungan Karubaga Pendidikan Akses Pendidikan Transportasi Satgas Pamtas Yonif 511/DY

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Listrik padam total Sumatera bagian utara, listrik gelap total antar lain AreasPertama kali listrik padam total di Sumatera bagian utara: Listrik padam total di seluruh sistem Sumatera bagian utara yang meliputi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan sekitarnya, Jumat (22/5/2026) malam. Pemadaman dipicu terpisahnya sistem Sumatera Bagian Utara (SBU) dan Sumatera Bagian Tengah (SBT) akibat gangguan transmisi Rumai–Muaro Bungo 275 kV.

Read more »

TNI AL pastikan seluruh satuan jalankan program tanam kedelaiKepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan seluruh satuan TNI AL di daerah telah menggelar program menanam kedelai ...

Read more »

Pelajar Melibatkan Diri dalam Perangai Judi DaringWali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak pelajar Ikatan Pelajar Al Washliyah untuk memerangi praktik judi daring. Pelajar diharapkan menjadi agen perubahan melalui kegiatan positif yang membangun karakter dan kreativitas. Pria ini menegaskan pentingnya peran aktif pelajar dalam memerangi kegiatan merusak generasi muda, termasuk judi daring.

Read more »

Masuk Nominasi Pemain Terbaik, Federico Barba Pilih Fokus Antar Persib Bandung JuaraFederico Barba fokus antar Persib Bandung juara BRI Super League. Meski masuk nominasi pemain terbaik, dia utamakan gelar tim musim ini.

Read more »