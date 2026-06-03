TNI Angkatan Laut Beri Bantuan dan Tend Pengungsian untuk Korban Kebakaran Kemayoran

Personel TNI AL mendirikan posko pengungsian dan salurkan bantuan kemanusiaan bagi warga yang kehilangan rumah akibat kebakaran padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Komandan Kodaeral III memerintahkan penambahan personel dan logistik, sementara pemerintah menyiapkan titik pengungsian terpusat di Lapangan Jusuf Hamka.

Personel TNI Angkatan Laut mendirikan tenda pengungsian dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat , Selasa (2/6/2026). Langkah tersebut dilakukan menyusul kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk pada Senin malam dan menyebabkan sejumlah warga kehilangan tempat tinggal.

Komandan Kodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia menginstruksikan pengerahan personel dan dukungan logistik guna meringankan beban korban. Sejumlah personel diterjunkan ke lokasi untuk mendirikan tenda pengungsian, menyalurkan bantuan, serta melakukan evakuasi barang yang masih dapat diselamatkan, pembersihan puing-puing, dan pendampingan bagi anak-anak terdampak. Asisten Operasi Kodaeral III Kolonel Laut (P) Boy Yopi Hamel mewakili Komandan Kodaeral III meninjau langsung lokasi kejadian untuk melihat kondisi pengungsi dan memastikan kesiapan posko kemanusiaan.

Kehadiran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa pengungsian dan mempercepat proses pemulihan pascakebakaran. Sementara itu, pemerintah juga Bergerak Cepat menyalurkan bantuan korban kebakaran Kemayoran, menyiapkan titik pengungsian terpusat di Lapangan Jusuf Hamka untuk pendataan dan koordinasi bantuan darurat yang lebih efektif. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga terdampak, memastikan penanganan cepat bagi para korban.

Upaya penanganan dilakukan secara terintegrasi antara TNI Angkatan Laut, aparat setempat, dan relawan untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan serta pemulihan lingkungan yang. Configuratio





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