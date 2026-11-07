TNI AL Temukan Kotak Hitam Mi-17V5 di Seruyan Kalteng

TNI Angkatan Laut berhasil locating kotak hitam dan ekor helikopter Mi-17V5 di perairan Seruyan, Kalimantan Tengah, sebagai kunci penyelidikan penyebab kecelakaan yang menewaskan tiga prajurit TNI AD.

Angkatan Laut ( TNI AL) resmi mengumumkan penemuan kotak hitam atau Flight Data Recorder (FDR) serta bagian ekor helikopter Mi-17V5 di perairan Kuala Pembuang, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Temuan vital ini menjadi petunjuk kunci bagi tim investigasi dalam menangani kasus kecelakaan helikopter yang terjadi sebelumnya. Proses pencarian dan pengambilan data dari kotak hitam tersebut dilakukan dengan prioritas tinggi untuk membantu penelusuran faktor penyebab pasti jatuhnya helikopter milik Pusat Penerbangan Angkatan Darat ( Puspenerbad).

Detik-detik Jatuhnya Mi-17V5 di Seruyan

Kecelakaan tragis ini bermula pada Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 09.55 WIB, ketika helikopter Mi-17V5 melakukan lepas landas dari Kuala Pembuang. Awak pesawat saat itu sedang bertugas menjalankan misi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kalimantan Tengah. Operasi pemadaman melibatkan teknik water bombing yang membutuhkan pengisian air dari perairan sekitar.

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Berdasarkan laporan awal, helikopter mengalami kendala teknis atau gangguan terbang saat sedang mengambil air di perairan Desa Sungai Perlu untuk melanjutkan operasi water bombing. Kendala tersebut menyebabkan hilangnya kendali dan membuat helikopter jatuh langsung ke perairan. Kejadian ini terjadi secara tiba-tiba sehingga tidak ada waktu bagi awak untuk melakukan evakuasi darurat sebelum unit tersebut terendam.

Respons Evakuasi dan Korban Tewas

Sesaat setelah peristiwa jatuhnya helikopter, TNI Angkatan Darat segera mengirimkan personel pendukung untuk mengevakuasi kru yang berada di dalam pesawat melalui jalur udara. Langkah evakuasi ini dilakukan dengan kecepatan tinggi mengingat kondisi cuaca dan bahaya kebakaran hutan yang masih membayangi area operasi. TNI AD dalam keterangan resminya menyatakan bahwa upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya agar meminimalkan risiko cedera lebih lanjut.

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Tragedi ini berakhir dengan empat belas prajurit, dengan tiga prajurit TNI AD gugur dalam insiden tersebut. Ketiga korban jiwa yang dinyatakan gugur adalah Letkol Cpn (Anumerta) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz Akbar, dan Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo. Nama-nama mereka kini tercatat sebagai pahlawan yang gugur saat mengemban tugas negara dalam rangka memadamkan karhutla di Kalimantan Tengah.

Identifikasi Kru yang Terselamatkan

Selain tiga korban jiwa, lima kru lainnya berhasil selamat dari insiden jatuh tersebut. Kelima prajurit yang selamat adalah Kapten CPN Febri, Letda CPN Fercis, Pratu Gilang, Serka Kadiya, dan Kapten CPN Suganda. Kondisi fisik dan mental para kru yang selamat kini menjadi fokus utama dalam proses pemulihan setelah mengalami traumа akibat kejadian mendadak. Penemuan kotak hitam diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi pesawat dan keputusan operasional saat detik-detik sebelum jatuhnya helikopter.

Implikasi Investigasi Kecelakaan Penerbangan

Penemuan komponen utama helikopter ini membuka babak baru dalam proses investigasi resmi yang dipimpin oleh pihak berwenang. Data dari Flight Data Recorder (FDR) akan dianalisis secara mendalam oleh tim ahli penerbangan dan teknik untuk menentukan apakah kecelakaan disebabkan oleh faktor teknis pesawat, kesalahan manusia, atau gangguan lingkungan seperti cuaca ekstrem. Temuan ekor pesawat juga akan diperiksa untuk melihat dampak benturan saat jatuh ke perairan, yang dapat memberikan konteks tambahan mengenai kecepatan dan sudut jatuh.

Investigasi ini menjadi sangat krusial bagi Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) dalam mengevaluasi ulang protokol keselamatan untuk misi-misi penanggulangan bencana di masa depan. Dengan adanya data konkret dari kotak hitam, para perancang kebijakan pertahanan dan operasional udara dapat menyesuaikan prosedur operasional standar untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Proses pemulihan memori data dari FDR mungkin memerlukan waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung pada tingkat kerusakan fisik yang dialami oleh perangkat tersebut di dasar perairan Seruyan.

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Tim TNI AL yang menemukan komponen tersebut kini bekerja sama dengan tim forensik dan investigator penerbangan untuk memastikan rantai penanganan bukti tetap terjaga. Setiap bagian dari helikopter yang ditemukan akan didokumentasikan secara detail untuk keperluan analisis rekonstruksi kecelakaan. Kehadiran komponen ekor pesawat selain FDR memperkuat basis bukti fisik yang dibutuhkan untuk menyimpulkan penyebab utama kecelakaan Mi-17V5 di Kalimantan Tengah.