TNI AL GAGALKAN PENYELUNDUPAN PASAR TIMAH ILGAL 16 TON DI KABUPATEN TANGERANG

Wakil Komandan Kodaeral III, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Dian Suryansyah saat jumpa pers di Markas Koarmada RI, Selasa, mengatakan, TNI AL menggagalkan aksi penyelundupan pasar timah ilegal seberat 16 ton di gudang kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang , Banten .

Penangkapan itu dilakukan oleh jajaran Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) III, Sabtu, bekerja sama dengan instansi penegak hukum terkait. Dian melanjutkan, dua truk ini bergerak menuju Lampung untuk selanjutnya berangkat ke pulau Jawa melewati jalur laut. Setelah sampai di pulau Jawa, truk tersebut terus dipantau oleh pihak TNI AL hingga melewati wilayah Cilegon hingga akhirnya masuk ke wilayah pergudangan di PIK 2.

Saat truk itu sampai gudang di kawasan PIK 2, personel TNI AL langsung menyergap kedua truk tersebut dan langsung memeriksa pengemudi dan muatan di dalamnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan foto copy risalah lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam yang menyatakan bahwa PT. Mineral Anugrah Semesta merupakan pemenang lelang dari 16 ton pasir timah tersebut. Namun demikian, dua truk tersebut merupakan bagian dari PT.

Tambang Wancheng dan tidak memiliki dokumen sah atas kepemilikan 16 ton pasir timah itu. Berdasarkan gerak gerik alur perjalanan pasir timah yang mencurigakan ini, TNI AL melakukan penindakan karena khawatir barang tersebut akan diekspor secara ilegal. TNI AL pun berkolaborasi dengan tim penyidik dari Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyita seluruh barang bukti. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya TNI AL dalam memberantas aksi penyelundupan hasil kekayaan alam Indonesia secara ilegal.

Dian berharap pengungkapan kasus ini bisa memberikan efek jera kepada seluruh pihak agar mengurungkan niatan mencuri kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadi





