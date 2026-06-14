TNI AL Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal dari Filipina di Perairan Sulawesi Utara

Prajurit TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal oleh tiga warga negara asing asal Filipina di perairan Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Komandan Kodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi dan berlangsung di Joglo Makodaeral VIII, Manado, Sabtu (13/6).

Prajurit TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal oleh tiga warga negara asing asal Filipina di perairan Sulawesi Utara, Jumat (12/06/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Komandan Kodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi dan berlangsung di Joglo Makodaeral VIII, Manado, Sabtu (13/6).

Penggagalan penyelundupan bermula dari informasi intelijen yang diterima pada Jumat (12/6) mengenai rencana masuknya barang ilegal menggunakan kapal jenis pumpboat ARRIL asal Filipina yang mengibarkan bendera Indonesia. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Quick Response 8 Kodaeral VIII melaksanakan operasi penindakan hingga berhasil mengamankan kapal beserta muatan yang dibawa.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan barang ilegal berupa 20 karung sianida dengan total berat sekitar 1.000 kilogram, tiga unit motor tempel merek Yamada berdaya 18 PK, serta sejumlah minuman beralkohol berbagai jenis, di antaranya Tundway, Fundador, dan Mojito. Barang-barang tersebut diduga akan diedarkan secara ilegal di wilayah Indonesia. Selain mengamankan tiga warga negara asing beserta barang bukti, operasi tersebut juga berhasil mencegah potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Komandan Kodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi saat konferensi pers pengungkapan keberhasilan TNI AL menggagalkan penyelundupan barang ilegal oleh tiga WNA asal Filipina di perairan Sulawesi Utara, Sabtu (13/06/2026). Operasi ini dipimpin oleh Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi di Joglo Makodaeral VIII, Manado, Sabtu (13/6). Kodaeral VIII berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal dari Filipina di perairan Sulawesi Utara, menyebabkan potensi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar.

TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sianida seberat 1,4 ton yang diduga berasal dari Filipina melalui Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, menimbulkan kekhawatiran serius. Tim Quick Response TNI AL berhasil gagalkan penyelundupan 1,4 ton sianida dari Filipina di Pelabuhan Ferry ASDP Bitung, Sulawesi Utara, mengungkap modus operandi berbahaya dan komitmen menjaga keamanan maritim. Upaya penyelundupan bahan kimia berbahaya jenis sianida berhasil digagalkan aparat TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Ferry ASDP Bitung, Sulawesi Utara.

Jajaran TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan arang bakau seberat 74 ton di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menegaskan komitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia dari aktivitas ilegal. Petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 445 lembar kulit ular piton dan 32 ekor kura-kura di Pelabuhan Bakauheni. Penyelundupan kulit ular piton ini menunjukkan komitmen kuat TNI AL dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia.

Kanwil Imigrasi NTT berhasil menggagalkan rencana keberangkatan tiga WNA China yang diduga hendak menuju Australia secara ilegal, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan negara





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TNI AL Penyelundupan Barang Ilegal Filipina Perairan Sulawesi Utara Kodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi

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