TNI AL dan BI Luncurkan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 untuk Wilayah 3T Kalimantan Selatan

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia guna menjamin ketersediaan uang rupiah layak edar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini meliputi pelayaran menggunakan KRI HIU-634 menuju beberapa pulau di wilayah tersebut, sembari menyediakan layanan penukaran uang serta pendidikan keuangan kepada masyarakat. Sinergi between kedua institusi ini bertujuan memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan warga di kepulauan terpencil.

TNI Angkatan Laut (AL) dan Bank Indonesia (BI) bersama-sama melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 yang bertujuan menjamin ketersediaan uang rupiah layak edar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kalimantan Selatan .

Ekspedisi ini merupakan bentuk sinergi antara kedua institusi dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung program pembangunan nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pelepasan secara simbolis dilakukan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada 9 hingga 15 Juni 2026, dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, perwakilan Bank Indonesia, serta perwakilan Staf Operasi TNI Angkatan Laut. Upaya ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk menghadirkan layanan keuangan negara secara merata hingga ke pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau.

Dalam pelaksanaannya, TNI AL menugaskan KRI HIU-634 yang dikomandani Letkol Laut (P) Andy Ribuantoro dari jajaran Satuan Kapal Cepat Koarmada II, dengan dukungan Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin dan jajaran Kodaeral XIII. Kapal ini akan menempuh rute pelayaran dari Banjarmasin menuju Pulau Matasiri, Pulau Marabatuan, Pulau Kerayaan, Pulau Kerasinan, Pulau Laut Timur, kemudian kembali ke Banjarmasin dengan total jarak 503 nautical mile (NM).

Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Galih Nurna Putra, menjelaskan bahwa keterlibatan TNI AL dalam ekspedisi merupakan implementasi tugas pokok Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil. Di luar fungsi pertahanan, TNI AL berperan dalam memastikan kelancaran program pemerintah yang bertujuan pemerataan akses layanan negara. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 tidak hanya menyediakan layanan penukaran uang rupiah layak edar, tetapi juga menggelar various kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat.

Program-program yang disampaikan antara lain Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, sosialisasi QRIS, edukasi perlindungan konsumen, BI Mengajar, penyuluhan, serta layanan kesehatan. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi terhadap sinergi Bank Indonesia dan TNI AL, serta berharap kegiatan dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi warga di kepulauan Kalimantan Selatan.

Melalui dukungan KRI HIU-634, TNI AL kembali menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga kedaulatan laut, tetapi juga menjadi wujud kehadilan negara dalam memperkuat persatuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NKRI. Kegiatan serupa sebelumnya pernah dilakukan di Papua dan Sulawesi Tengah dengan nilai ekspedisi mencapai ratusan miliar rupiah, serta melibatkan kapal seperti KRI Sampari untuk tur bersama anak-anak daerah 3T, menunjukkan konsistensi program rupiah berdaulat dalam menjangkau wilayah terpencil.

Catatan: Berita ini tidak menyertakan informasi tentang penyelundupan merkuri atau berita lain yang tidak terkait. Fokus utama adalah ekspedisi rupiah berdaulat di Kalimantan Selatan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekspedisi Rupiah Berdaulat TNI Angkatan Laut Bank Indonesia Kalimantan Selatan Wilayah 3T

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bakti Sosial TNI AL untuk Masyarakat Pesisir di Sulawesi UtaraGugus Tempur Laut Koarmada II TNI AL melalui KRI Selar-879 melakukan bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat nelayan pesisir di Dermaga Pelabuhan Umum Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kegiatan dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II Laksamana Pertama TNI Endra Hartono, serta hadirnya KRI Selar-879 menunjukkan komitmen TNI AL untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat. kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara prajurit TNI AL dengan masyarakat pesisir serta mendukung kesejahteraan masyarakat maritim dalam kerangka menjaga ketahanan wilayah maritim nasional.

Read more »

Raksasa Halal yang Belum BerdaulatIndonesia turun ke posisi keempat dalam SGIE 2025/2026. Penurunan ini menyoroti perlunya perubahan strategi dalam pengembangan ekosistem halal nasional.

Read more »

TNI utamakan dialog dengan warga sebelum bangun markas YTPKepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas mengatakan TNI selalu mengedepankan pendekatan secara humanis melalui dialog kepada warga sebelum ...

Read more »

TNI tegaskan kehadirannya di ranah sipil tidak untuk mengancam rakyatKepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas mengatakan kehadiran perwira TNI di beberapa ranah dan jabatan sipil bukan ...

Read more »