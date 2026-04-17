TNI AD Turun Tangan Bantu Evakuasi Helikopter yang Jatuh di Sekadau

Ratusan personel TNI AD dikerahkan ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, untuk mempercepat proses evakuasi helikopter Airbus H130 yang jatuh. Operasi SAR gabungan terus berupaya memulihkan bangkai pesawat dan memastikan kelancaran proses evakuasi di tengah kondisi medan yang sulit.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ( TNI AD ) secara sigap mengerahkan kekuatan penuh untuk membantu kelancaran operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap helikopter Airbus H130 dengan nomor registrasi PK-CFX yang dilaporkan jatuh di kawasan hutan Kabupaten Sekadau , Kalimantan Barat . Sebanyak 209 personel dari Kodam XII/Tanjungpura telah diturunkan ke lokasi kejadian untuk memberikan dukungan penuh dalam upaya evakuasi bangkai pesawat.

Langkah ini diambil guna memastikan proses penyelamatan dapat berjalan dengan cepat, efisien, dan aman bagi seluruh tim yang terlibat. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigadir Jenderal TNI Donny Pramono, melalui keterangan resminya pada Jumat (17/4/2026), menjelaskan bahwa operasi evakuasi ini berada di bawah komando langsung Komandan Korem 121/Alambhana Wanawai, Brigadir Jenderal TNI Purnomosidi. Beliau menegaskan bahwa pengerahan personel TNI AD merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara aparat TNI dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta unsur lainnya yang tergabung dalam tim SAR gabungan. Tujuan utama dari pengerahan personel TNI AD ini adalah untuk mempercepat proses evakuasi yang mungkin terkendala oleh berbagai faktor di lapangan, termasuk medan yang sulit dan cuaca yang berubah-ubah. Sejauh ini, personel TNI AD yang bertugas telah fokus pada pengamanan lokasi jatuhnya helikopter. Hal ini dilakukan demi menjamin bahwa seluruh rangkaian proses evakuasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tanpa hambatan yang berarti. Pengamanan lokasi sangat krusial untuk mencegah potensi bahaya lain dan memastikan para tim SAR dapat bekerja dengan maksimal tanpa gangguan. Helicopter Airbus H130 dengan nomor registrasi PK-CFX tersebut sempat dinyatakan hilang kontak sebelum akhirnya berhasil ditemukan lokasinya pada hari Kamis (16/4/2026). Namun, upaya pencarian dan evakuasi harus dihentikan sementara pada Kamis malam. Keputusan penghentian sementara ini diambil berdasarkan pertimbangan kondisi cuaca yang dinilai tidak mendukung serta karakteristik medan di area jatuhnya helikopter yang cukup terjal dan sulit dijangkau. Kondisi geografis yang menantang di hutan Sekadau memang kerap menjadi kendala signifikan dalam operasi SAR. Jarak pandang yang terbatas akibat kabut atau hujan, serta kontur tanah yang curam dan bervegetasi lebat, dapat mempersulit pergerakan tim SAR dan penempatan alat berat yang mungkin diperlukan untuk evakuasi. Selain itu, faktor keamanan bagi personel di lapangan juga menjadi prioritas utama. Brigadir Jenderal TNI Donny Pramono menyampaikan harapannya agar seluruh proses evakuasi yang tengah dilaksanakan oleh personel TNI AD bersama dengan seluruh elemen gabungan dalam tim SAR dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan operasi ini tidak hanya bergantung pada kekuatan personel, tetapi juga pada koordinasi yang solid antarlembaga, kesiapan logistik, serta dukungan dari masyarakat setempat. Keberadaan helikopter di kawasan hutan yang terpencil juga menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab pasti jatuhnya pesawat tersebut, yang nantinya akan menjadi subjek investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Fokus utama saat ini tetap pada upaya pemulihan dan evakuasi yang aman. Keterlibatan aktif TNI AD dalam operasi semacam ini menunjukkan komitmen kuat negara dalam menjaga keselamatan warga dan memberikan respons cepat terhadap situasi darurat, terutama di wilayah yang luas dan berpotensi memiliki akses terbatas





