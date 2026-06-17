Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengaku mobilnya dipasangi pelacak oleh orang tak dikenal setelah aksi demo di Yogyakarta. PDIP membantah mobil milik besan Andika Perkasa, sementara BEM Fakultas Bersatu menegaskan tidak terlibat dalam konferensi pers terkait.

Tudingan pelacakan terhadap Tiyo Ardianto, eks Ketua BEM UGM, muncul setelah klaimnya menemukan alat pelacak di mobilnya setelah mengikuti aksi demo di Gejayan, Yogyakarta. Menurut Tiyo, mobil Fortuner yang ia tumpangi dipasangi pelacak oleh orang tak dikenal (OTK).

Klaim ini disampaikan dalam konteps政治 kontroversi yang melibatkan BEM dan partai politik. PDIP melalui akun resminya membantah bahwa mobil Fortuner yang ditumpangi Tiyo milik besan Andika Perkasa, menyebutnya sebagai 'cocoklogi' atau tuduhan tak berdasar. Di sisi lain, identitas Rahmat Hidayat Djimbula, yang tercatat dalam data KPU Kabupaten Maluku Tengah, muncul sebagai mahasiswa baru di UIC pada September 2022.

Data KPU menunjukkan Rahmat beralamat di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur, Maluku Tengah, berbeda dengan informasi di akun Facebook lama yang menyebutnya berasal dari Ambon. BEM fakultas bersatu turut memberikan pernyataan, menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam konferensi pers (konpers) BEM Fakultas Bersatu, dan menyatakan bahwa orang-orang yang hadir bukan perwakilan resmi. Mereka mendesak agar tuduhan dan isu yang beredar segera dipahami dengan konteks yang tepat.

Kasus ini menonjolkan ketegangan antara aktivis mahasiswa, partai politik, dan persoalan keamananDigital, khususnya penggunaan alat pelacak yang melanggar privasi. Media sosial menjadi ajang perdebatan, dengan banyak pihak meminta penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap siapa OTK di balik pelacakan. Sementara itu, sepakbola juga menjadi bagian dari berita, dengan gol bersejarah Julian Quinones yang membuka Piala Dunia 2026, meski ini adalah fiksi atau prediksi dalam konteksTribunX. Namun, kabar utama tetap berfokus pada klaim pelacakan Tiyo dan balasan dari PDIP serta klarifikasi BEM.

Isu ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan data pribadi dan akuntabilitas dalam aktivisme politik dan mahasiswa





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