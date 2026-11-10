Tito Karnavian Serahkan Bantuan Pompa Pemadam ke Nagan Raya, Aceh

Mendagri Tito Karnavian menyerahkan bantuan pompa pemadam portabel di Nagan Raya untuk mempercepat pemulihan pascabencana Sumatra dan kesiapsiagaan daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, menyerahkan sejumlah bantuan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, pada Selasa, 10 November. Bantuan tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana di kabupaten tersebut. Penyerahan dilakukan dalam rangkaian kunjungan Tito ke Nagan Raya.

Bantuan yang diserahkan meliputi portable fire pump atau pompa pemadam kebakaran portabel, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Penyerahan berlangsung saat Tito mengunjungi Masjid Giok di Kabupaten Nagan Raya, menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke daerah tersebut.

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Rincian Pompa Pemadam Portabel untuk Pemulihan Nagan Raya

Peralatan yang diserahkan Tito Karnavian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembersihan lumpur dan material sisa banjir. Pemanfaatannya mencakup fasilitas umum maupun lingkungan permukiman warga di Kabupaten Nagan Raya.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut, bantuan ini diharapkan dapat mendukung penanganan dampak bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Kesiapsiagaan itu penting karena daerah juga perlu bersiap menghadapi potensi bencana susulan.

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Pernyataan Tito Karnavian Soal Rencana Pengadaan Ekskavator

Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat berat berupa ekskavator. Alat berat tersebut disiapkan untuk membantu penanganan wilayah yang rawan terdampak banjir susulan.

Tito menyebut anggaran Satgas yang dialokasikan untuk keperluan itu tidak seberapa besar, namun ia menyatakan akan mengarahkannya untuk membeli alat berat, ekskavator, dan peralatan lain bagi daerah-daerah yang rawan banjir susulan. Ia menyebut jumlahnya sekitar 35 unit.

Dampak bagi Warga Nagan Raya dan Langkah Pemulihan Berikutnya

Bagi warga Kabupaten Nagan Raya, bantuan pompa pemadam portabel dan peralatan pendukung diharapkan membuat proses pemulihan wilayah terdampak berlangsung lebih cepat. Dengan demikian, aktivitas masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan secara optimal.

Rencana pengadaan sekitar 35 unit ekskavator oleh pemerintah pusat menjadi langkah lanjutan untuk daerah yang rawan banjir susulan. Hingga berita ini ditulis, sumber yang menjadi rujukan belum merinci jadwal distribusi ekskavator maupun daftar daerah penerimanya.