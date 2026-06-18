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PT PAL Indonesia dalam laporan terbaru diduga telah mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan Republic of Indonesia untuk pengadaan sejumlah kapal selam otonom yang dikenal dengan sebutan KSOT.

Jumlah Kapal Selam Otonom yang akan dihasilkan masih menjadi rahasia dan belum diumumkan secara resmi oleh kedua belah pihak. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, mengonfirmasi keberadaan kontrak tersebut saat diwawancarai oleh penerbit independen yang khusus mengumpulkan, memvalidasi, dan menganalisis data militer dari seluruh dunia. Wawancara tersebut dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Kaharuddin menegaskan bahwa KSOT telah berhasil melewati fase prototipe dan demonstrasi hingga akhirnya memasuki tahap pengadaan.

Proses pengembangan KSOT dimulai pada November 2022, tepatnya ketika PT PAL menandatangani nota kesepahaman dengan Diehl Defense, sebuah perusahaan pertahanan asal Jerman yang diwakili oleh Alois Gnadl, Director of Sales untuk South East Asia, selama pameran Indo Defence 2022. Menurut pernyataan tertulis PT PAL Indonesia, proyek KSOT merupakan mandat khusus dari Kementerian Pertahanan.

"Sudah beberapa waktu lalu kita diharapkan bisa menghasilkan suatu produk kapal selam yang memiliki efek gempur yang tinggi sekaligus dikendalikan tanpa awak," jelas Kaharuddin Djenod. Kolaborasi dengan Diehl Defense difokuskan pada pengembangan teknologi otonom, sementara desain dan konstruksi dilaksanakan sepenuhnya di dalam fasilitas PT PAL Indonesia. Peluncuran pertama KSOT terlihat dalam parade perayaan Hari Ulang Tahun Ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2025, di mana KSOT dengan nomor lambung KSOT-008 resmi diperkenalkan kepada publik.

Kapal selam buatan dalam negeri ini diharapkan dapat memperkuat alutsista TNI. PT PAL Indonesia menegaskan bahwa KSOT-008 adalah produk karya anak bangsa yang mencerminkan kepercayaan TNI terhadap industri pertahanan dalam negeri. Secara teknis, KSOT-008 dilaporkan memiliki kemampuan untuk bertahan di bawah air hingga 72 jam, kecepatan maksimum 20 knot, serta jangkauan operasi maksimal 200. Untuk tujuan militer, kapal tersebut diklaim dapat dibekali dengan enam torpedo Black Shark, rudal Exocet, dan dilengkapi dengan sistem navigasi canggih.

Arsip lainnya menunjukkan bahwa varian yang dikontrak akan memiliki ukuran lebih besar daripada prototipe yang ditampilkan pada Oktober 2025. Kapal selam ini juga.asp. Untuk pengembangan气和.untuk mencegah sistema dif Complete the sentence: "... dan hanya susun menjadi beberapa kalimat yang jelas, rapi, mudah dibaca, dan mudah dipahami.

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