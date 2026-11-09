Titik Api Karhutla Papua Turun Signifikan, 95 Persen Terpusat di Merauke

Data BMKG menunjukkan penurunan drastis titik api di Papua menjadi 530 pada 8 November 2026. Mayoritas kebakaran masih terkonsentrasi di Kabupaten Merauke sehingga mengganggu operasional penerbangan di wilayah tersebut.

Pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) mencatat adanya perbaikan signifikan pada kondisi vegetasi di wilayah Papua pada hari Minggu, 8 November 2026. Jumlah titik panas atau titik api yang terdeteksi oleh satelit berhasil berkurang tajam dari 878 posisi pada hari Sabtu, 7 November 2026, menjadi 530 titik api. Penurunan volume kebakaran ini terjadi seiring dengan perubahan pola cuaca dan upaya pemadaman yang intensif oleh tim gabungan di lapangan.

Data resmi dari BMKG yang dikutip oleh perwakilan resmi bernama Arif mengonfirmasi bahwa sebaran titik api saat ini telah berkontraksi secara geografis. Sebelumnya, api membakar 16 kabupaten di lima provinsi, namun pada hari ini, kebakaran hanya terdeteksi di sembilan kabupaten yang tersebar di enam provinsi berbeda. Hal ini menandakan bahwa zona merah kebakaran telah menyusut dari sebelumnya, meskipun tantangan tetap ada di beberapa wilayah kunci.

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Konsentrasi Kritis di Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke, yang terletak di Provinsi Papua Selatan, masih menjadi pusat konsentrasi utama bencana kabut asap dan kebakaran lahan di seluruh wilayah Papua. Dari total 530 titik api yang terdeteksi oleh BMKG, angka tersebut menunjukkan bahwa 504 di antaranya berada tepat di wilayah Merauke. Dengan persentase 95 persen, hampir keseluruhan risiko kebakaran di Tanah Papua saat ini terpusat pada satu kabupaten tersebut, yang menyebabkan kondisi udara di area sekitarnya menjadi sangat buruk.

Sebanyak 26 titik api lainnya tersebar merata di beberapa kabupaten lain dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Kabupaten Yahukimo mencatatkan delapan titik api, sementara Kabupaten Kaimana memiliki enam titik api. Kabupaten Sorong Selatan tercatat memiliki empat titik api, dan Kabupaten Mappi serta Jayapura masing-masing mencatatkan dua titik api. Sisanya, yaitu Kabupaten Keerom, Jayawijaya, Manokwari, dan Mimika, masing-masing hanya memiliki satu titik api yang terdeteksi.

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Dampak Langsung terhadap Infrastruktur Penerbangan

Kondisi asap tebal akibat karhutla di Kabupaten Merauke dan sekitarnya telah memberikan dampak nyata terhadap operasional infrastruktur transportasi udara. Bandara Udara Internasional Mopah di Merauke mengalami gangguan operasional pada hari Minggu, 8 November 2026. Visibilitas yang menurun drastis menyebabkan beberapa jadwal penerbangan batal berangkat demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.

Penerbangan yang mengalami pembatalan tersebut mencakup rute-rute domestik vital, termasuk penerbangan menuju Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, menuju Kabupaten Mappi, serta ke Bandara Tanah Merah di Kabupaten Boven Digul. Pembatalan ini bukan merupakan peristiwa tunggal, melainkan dampak berkelanjutan dari kondisi asap yang masih membentang luas di kawasan selatan Papua dan mengganggu konektivitas logistik maupun perjalanan warga.

Kisah Lusi, seorang calon penumpang yang berencana terbang dari Bandara Mopah menuju Bandara Ewer, mengilustrasikan frustasi masyarakat akibat ketidakstabilan jadwal penerbangan. Ia mengakui bahwa ia sudah tiga kali mengalami pembatalan keberangkatan karena kondisi asap karhutla yang tidak kunjung membaik. Awalnya, penumpangnya hanya diberi informasi tentang penundaan keberangkatan, yang kemudian berubah menjadi pembatalan total tanpa jadwal pasti untuk kembali.

Prosedur Darurat dan Langkah Penanganan

Penurunan jumlah titik api dari 878 menjadi 530 merupakan indikator positif, namun belum menandakan berakhirnya krisis asap di Merauke. BMKG dan instansi terkait terus melakukan pemantauan ketat terhadap titik-titik panas yang masih tersisa di sembilan kabupaten tersebut. Fokus utama pemadaman tetap diarahkan ke Kabupaten Merauke untuk mencegah lonjakan kembali jumlah api di masa mendatang.

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Pihak berwenang di Papua terus berkoordinasi dengan otoritas bandara dan maskapai penerbangan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Para penumpang disarankan untuk selalu memantau status penerbangan secara rutin karena kondisi cuaca di wilayah Papua sangat dinamis. Upaya preventif dan penanganan darurat akan terus dilakukan hingga kondisi udara kembali normal dan konektivitas penerbangan dapat berjalan sesuai jadwal semula.