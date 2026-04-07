Titiek Soeharto: Pembahasan Bulog Jadi Badan Otonom Masih Berjalan

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai perubahan Perum Bulog menjadi badan otonom masih berlangsung. Proses ini belum final dan menunggu arahan dari pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Siti Hediati Hariyadi, yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto dan menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI , menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rencana perubahan Perum Bulog menjadi badan otonom masih dalam tahap berjalan.

Hal ini disampaikan setelah rapat kerja Komisi IV dengan beberapa pihak terkait, termasuk Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan beberapa BUMN pangan lainnya di Jakarta pada Selasa. Titiek menegaskan bahwa proses pembahasan ini belum mencapai tahap final dan masih menunggu arahan serta keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan yang akan diambil. Dia menekankan bahwa komunikasi antara DPR dan pemerintah terus berjalan dalam membahas masa depan kelembagaan Bulog. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai perkembangan pembahasan, Titiek kembali menekankan bahwa pihaknya masih menunggu keinginan pemerintah sebelum melanjutkan proses secara lebih mendalam di tingkat legislatif. 'Ini kan kita nunggu dari pemerintah aja bagaimana,' timpal Titiek. Meskipun tidak memberikan penjelasan lebih rinci, Titiek memastikan bahwa DPR masih terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk membahas masa depan Bulog. \Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa proses perubahan Bulog menjadi lembaga tersendiri merupakan kewenangan DPR RI melalui revisi undang-undang pangan, yang saat ini sedang dibahas di Komisi IV DPR RI. Rizal juga mengungkapkan bahwa Bulog mendapatkan dukungan dari Komisi VI DPR, yang mendorong percepatan revisi undang-undang pangan agar segera terwujud demi kepastian kelembagaan Bulog di masa depan. Rizal memastikan bahwa setelah revisi undang-undang pangan disahkan, Bulog akan otomatis beralih status menjadi badan otonom sesuai dengan mandat regulasi baru yang mengatur fungsi, kewenangan, dan struktur kelembagaan pangan nasional terpadu. 'Nah sekarang dalam proses penggodokan. Intinya Komisi VI juga mendorong Komisi IV untuk segera ini terwujud undang-undang tersebut,' beber Rizal. Bulog berencana, ketika telah menjadi badan otonom, akan mengelola sembilan bahan pokok untuk memperkuat stabilisasi pasokan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan nasional. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup beras dan jagung, tetapi juga komoditas pangan lain seperti minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, dan bahan pokok penting lainnya. \Rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya transformasi ini, Perusahaan pelat merah tersebut tidak perlu lagi memperhitungkan untung rugi, seperti yang selama ini dijalankan sebagai korporasi atau BUMN. Bulog diharapkan kembali menjadi lembaga yang tidak komersial, dengan tujuan mencapai swasembada pangan. Peran utama Bulog adalah menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional. Transformasi ini diharapkan dapat berjalan cepat guna mendukung tercapainya swasembada pangan yang ditargetkan pada tahun 2027. Keputusan untuk mengubah Bulog menjadi badan otonom diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih dalam mengelola pasokan dan harga pangan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Bulog dalam menjalankan fungsinya, serta mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya menjaga stabilitas pangan di Indonesia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

50 Soal TKA SMP Bahasa Indonesia dan Pembahasan Lengkap, Latihan Tryout TKA 202650 soal TKA SMP Bahasa Indonesia lengkap dengan pembahasan. Cocok untuk latihan, tryout TKA, dan uji coba TKA 2026.

Read more »

“Terima Kasih Soeharto” di Trailer Dilan ITB 1997 Bikin Geger, Netizen: Ini Film atau Propaganda?!Rumah produksi Falcon Pictures resmi merilis trailer film terbaru mereka, Dilan ITB 1997, yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 30 April 2026. Video berdurasi 2 menit.

Read more »

DPR Raker Dengan Menkeu: Pembahasan Mencakup Pajak, Pendapatan NegaraJakarta, tvOnenews.com - Rapat Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan masih berlangsung dengan agenda utama membahas kinerja penerimaan negara pada triwulan pertama 2026. Pembahasan mencakup realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.

Read more »

ID FOOD 'Ngadu' ke DPR-Kesulitan Efek Plastik Langka, Bulog Bagaimana?Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo mengadu ke DPR soal kelangkaan bahan baku plastik. Dampak sistemik berpotensi terjadi.

Read more »

Bulog Serap 1,6 Juta Ton Beras dan 131 Ribu Ton Jagung per April 2026Serapan beras dan jagung Perum Bulog dari petani lokal meningkat hingga awal April 2026.

Read more »

Penyaluran Bantuan Pangan Bulog Capai 4.83% Hingga 7 April 2026Direktur Utama Bulog melaporkan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng hingga 7 April 2026 masih rendah, sebesar 4.83%. Penyaluran terkendala oleh masalah administrasi dan terbatasnya stok Minyakita.

Read more »