Titiek Soeharto Desak Kementerian Pertanian Tujuan Waktu Swasembada Bawang Putih

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menekankan perlunya Kementerian Pertanian menetapkan target waktu yang jelas untuk mewujudkan swasembada bawang putih. dalam Rapat Kerja di Jakarta Rabu (10/6/2026) ia menegaskan bahwa kebutuhan nasional akan komoditas ini--di mana 80-85 persen masih diimpor--harus menjadi prioritas yang konkret. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi dengan menjadwalkan pencapaian swasembada dalam tiga hingga lima tahun ke depan mengingat tantangan karakteristik benih yang memiliki masa dormansi panjang sekitar enam hingga delapan bulan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp260 miliar untuk pengembangan balai benih di beberapa daerah seperti Sembalun NTB, Temanggung Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan Sumatera Utara, serta menargetkan perluasan areal tanam 18.000 hektare pada tahun depan.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto memimpin Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementerian Pertanian serta Badan Pangan Nasional di Jakarta Rabu (10/6/2026).

Pada kesempatan tersebut Titiek meminta Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada bawang putih secepatnya mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas tersebut masih sangat tinggi. Titiek mempertanyakan mengapa program pengembangan bawang putih tidak tercantum dalam program kerja prioritas nasional. Ia menilai upaya mencapai swasembada tidak boleh hanya menjadi wacana yang terus berulang setiap tahun.

"Untuk saya saya mau tanya lagi mengenai bawang putih. Pak Menteri. Kenapa kok enggak masuk lagi di program kerja prioritas nasional nih?

" tanya Titiek kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sesi pendalaman rapat kerja tersebut. Menanggapi hal itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan pemerintah sebenarnya telah melakukan revisi anggaran untuk mendukung pengembangan bawang putih. Amran mengatakan Kementerian Pertanian telah menggeser anggaran sebesar Rp260 miliar pada tahun ini khusus untuk pengembangan bawang putih sebagai tindak lanjut atas masukan dan aspirasi yang disampaikan Komisi IV DPR RI. Namun Titiek kembali menegaskan persoalan utamanya bukan sekadar ketersediaan anggaran.

Ia mempertanyakan mengapa program tersebut tidak terlihat sebagai prioritas nasional dalam dokumen yang disampaikan kepada Komisi IV DPR. Menanggapi itu Mentan menjelaskan tidak tercantumnya program tersebut diduga akibat kesalahan penulisan dalam dokumen. Ia memastikan pengembangan bawang putih tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah dan telah dialokasikan anggaran pada tahun berjalan. Titiek kemudian merespons dan menegaskan jika pengembangan bawang putih bukan hanya aspirasi daerah tertentu melainkan kebutuhan nasional.

Menurut dia seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan swasembada. Dia mengingatkan sekitar 80 hingga 85 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari impor. Padahal bawang putih merupakan komoditas yang digunakan masyarakat setiap hari dalam berbagai kebutuhan konsumsi.

"Jadi kita harus sepakat semua nih harus swasembada. Bapak (Menteri Pertanian) harus bikin targetnya kapan mau swasembada?

" tegas Titiek. Karena itu Titiek meminta Kementerian Pertanian menetapkan target yang jelas mengenai kapan Indonesia dapat mencapai swasembada bawang putih. Menurutnya target yang terukur diperlukan agar program yang dijalankan memiliki arah dan evaluasi yang pasti. Menjawab permintaan tersebut Amran menyatakan Kementerian Pertanian menargetkan swasembada bawang putih dapat tercapai dalam waktu paling cepat tiga tahun dan paling lambat lima tahun.

Menurut Amran tantangan utama pengembangan bawang putih terletak pada karakteristik benih yang memiliki masa dormansi cukup panjang yakni sekitar enam hingga delapan bulan. Kondisi itu membuat proses peningkatan produksi tidak dapat berlangsung secepat komoditas lain seperti padi. Amran menjelaskan pemerintah telah menugaskan sejumlah daerah sebagai pusat pengembangan benih bawang putih antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat Temanggung di Jawa Tengah dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

Dengan penguatan sentra benih dan perluasan areal tanam yang ditargetkan mencapai 18.000 hektare pada tahun depan pemerintah berharap target swasembada bawang putih dalam tiga hingga lima tahun dapat tercapai.

"Tiga tahun paling cepat paling lambat lima tahun. Karena yang masa dorman masalahnya bu. Maaf seandainya seperti padi aku sanggup dua tahun (untuk swasembada bawang putih) tetapi dormannya bibit itu tidurnya itu enam bulan bu delapan bulan" kata Mentan. Pertemuan ini menegaskan komitmen DPR dan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor pangan strategis.

Meskipun Tantangan teknis seperti masa dormansi benih membatasi laju peningkatan produksi alokasi anggaran Rp260 miliar serta rencana pengembangan sentra benih di tiga wilayah diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada. Titiek memastikan bahwa buzzword swasembada harus diwujudkan dalam target konkret dan rekonsiliasi program nasional yang jelas. Di sisi lain Kementerian Pertanian menekankan kelangkaan lahan dan siklus panjang benih sebagai faktor penentu waktu pelaksanaan.

Kedua belah pihak sepakat untuk memantau advances pembibitan dan perluasan lahan secara periodik guna memastikan target tiga hingga lima tahun dapat tercapai





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