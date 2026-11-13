Titiek Soeharto dan Barantin Musnahkan 103 Kg Komoditas Ilegal di Bandara Syamsudin Noor

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bersama Barantin membakar 103,12 kilogram komoditas ilegal tanpa dokumen karantina di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru untuk mencegah ancaman hama dan penyakit.

Peristiwa pemusnahan massal komoditas ilegal telah berlangsung di Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Jumat, 13 November 2026. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, yang dikenal luas dengan panggilan Titiek Soeharto. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI untuk memantau pelaksanaan perkarantinaan di tingkat daerah.

Mekanisme Pemusnahan Komoditas Ilegal

Titiek Soeharto didampingi oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Karantina Ikan, Sugeng Sudiarto, dan Kepala Karantina Kalimantan Selatan, Erwin AM Dabuke, dalam proses pembakaran tersebut. Total berat komoditas yang dimusnahkan mencapai 103,12 kilogram. Komoditas ini terdiri atas media pembawa yang dibawa oleh penumpang internasional serta sampel laboratorium yang tidak memenuhi syarat karantina.

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Sugeng Sudiarto menegaskan bahwa tindakan pemusnahan ini merupakan pelaksanaan tegas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit yang dapat mengancam kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, lingkungan, dan masyarakat umum.

Pemusnahan melalui insinerator ini bukan sekadar hukuman administratif, melainkan bentuk komitmen negara dalam melindungi kepentingan nasional. Tindakan ini ditujukan untuk menjaga perekonomian nasional serta keamanan biologis dari ancaman organisme pengganggu dan penyakit menular yang berpotensi masuk melalui pintu lalu lintas internasional.

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Posisi Stakeholder dan Peran Strategis Karantina

Titiek Soeharto menyatakan harapan agar kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI ini dapat memperkuat dukungan bagi penyelenggaraan perkarantinaan nasional. Ia menekankan bahwa pengawasan karantina di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru, memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kesehatan hayati regional.

Sugeng Sudiarto menambahkan bahwa Bandara Syamsudin Noor berfungsi sebagai salah satu pintu masuk dan keluar utama bagi lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pengawasan karantina di lokasi ini menjadi garda terdepan dalam mencegah masuknya hama penyakit ikan, hama penyakit hewan, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Erwin AM Dabuke sebagai Kepala Karantina Kalsel juga menegaskan pentingnya sinergi pengawasan di seluruh titik pemasukan dan pengeluaran komoditas. Ia menyoroti perlunya penguatan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas karantina dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam jangka panjang.

Dampak Nyata dan Prosedur Keamanan Biologis

Astried Violany, Kepala Satuan Pelayanan Bandara Syamsudin Noor Karantina Kalsel, menguraikan rincian teknis komoditas yang disita. Sebanyak 97,05 kilogram merupakan barang bawaan penumpang penerbangan internasional yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina dari negara asal. Komoditas ini berupa telur dan berbagai jenis buah-buahan, seperti jeruk, apel, delima, dan anggur.

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Sisa berat yaitu 6,07 kilogram terdiri atas sampel pengujian laboratorium yang sudah tidak digunakan lagi. Rinciannya mencakup 4,9 kilogram bungkil kelapa sawit, 500 gram tepung industri, 62 gram daun jagung, 28 gram bawang daun, dan 594 gram jagung biji. Seluruh media pembawa tersebut dimusnahkan secara aman melalui proses pembakaran menggunakan insinerator standar keamanan.

Astried Violany menjelaskan bahwa setiap pemasukan hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya dari luar negeri wajib dilengkapi dokumen kesehatan resmi dari negara asal. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pemenuhan persyaratan karantina guna mencegah risiko masuknya penyakit dari negara lain. Penerbangan internasional dari Banjarmasin umumnya menuju Malaysia, yang menjadi transit bagi penumpang dari China, Arab Saudi, Singapura, dan Hong Kong.

Masyarakat diimbau untuk selalu melengkapi dokumen kesehatan sesuai ketentuan karantina jika membawa hewan, produk hewan, tumbuhan, atau ikan dari luar negeri. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat krusial untuk melindungi ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat dari ancaman biologis global yang berpotensi mengancam ketahanan pangan dan ekonomi nasional.