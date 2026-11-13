Titi Anggraini: Syarat Wakil Presiden Pengganti Adalah Kredibilitas dan Integritas

Pakar hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan calon Wakil Presiden tidak harus kader partai namun harus punya integritas. Berikut analisis mendalam mengenai regulasi dan harapan terhadap figur baru.

Pakar hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa calon pengganti Wakil Presiden tidak wajib berstatus sebagai kader partai politik pengusung dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Penegasan ini muncul untuk meluruskan pemahaman publik mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan tertinggi kedua di Indonesia yang sering disalahartikan.

Menurut Titi Anggraini, yang menjadi syarat krusial adalah proses pengusulan kedua calon Wakil Presiden harus dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon asli dalam Pilpres sebelumnya. Hal ini merujuk secara spesifik pada Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal sebagai UU MD3.

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Mekanisme Pengusulan Calon Wapres

Ketentuan dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa prakarsa pengusulan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah hak prerogratif Presiden. Selain itu, kedua calon yang diusulkan wajib berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang sama dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.

Titi Anggraini menekankan bahwa penjelasan undang-undang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, ketentuan ini harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan selama belum dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku melalui mekanisme hukum yang berwenang dan sesuai prosedur.

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Frasa calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kewajiban kandidat untuk memiliki kartu keanggotaan resmi. Titi menjelaskan bahwa inti ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme dan jalur pengusulan kandidat melalui entitas partai, bukan membatasi latar belakang keanggotaan pribadi sang kandidat di tingkat akar rumput.

Perbedaan mendasar terlihat saat membandingkan persyaratan pencalonan anggota DPR dan DPRD yang mewajibkan kandidat menjadi anggota partai politik. Dalam konteks pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tidak terdapat pasal yang memaksa kandidat merupakan anggota atau kader partai tertentu, sehingga figur nonpartai tetap memiliki peluang hukum untuk diusulkan.

Tuntutan Integritas dan Kredibilitas Nasional

Kemampuan seseorang untuk menduduki posisi Wakil Presiden pengganti pada akhirnya sangat bergantung pada keputusan politik partai pengusung dalam menentukan kandidat yang diajukan. Namun, Titi Anggraini mengingatkan bahwa pengisian jabatan strategis ini tidak semestinya hanya didasarkan pada pertimbangan kompromi politik atau kepentingan antarkekuatan partai belaka.

Presiden harus mempertimbangkan kualitas, integritas, serta rekam jejak figur yang akan mendampinginya dalam menjalankan amanat konstitusi. Titi berharap figur yang terpilih merupakan sosok yang memenuhi seluruh persyaratan konstitusional dan hukum, memiliki rekam jejak yang bersih, serta kredibel dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan yang berat.

Wakil Presiden tidak cukup hanya berperan sebagai pendamping Presiden secara formal saja. Sosok yang dipilih harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip dasar negara.

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Selain itu, Wakil Presiden diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai sparring partner atau mitra kritis Presiden. Artinya, figur tersebut tidak sekadar mengikuti setiap keputusan pemerintahan tanpareserved, tetapi juga mampu memberikan pandangan kritis untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.

Dampak Nyata dan Masa Depan Pemerintahan

Wakil Presiden juga diharapkan mampu memastikan aspirasi masyarakat dan kepentingan kesejahteraan publik mendapatkan perhatian penuh dalam setiap kebijakan pemerintah yang dibuat. Penegakan hukum harus dijalankan secara adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum yang menjadi pondasi demokrasi Indonesia yang kuat.

Titi Anggraini menilai momen pengisian jabatan Wakil Presiden seharusnya dimanfaatkan Presiden untuk melakukan pembenahan pemerintahan secara menyeluruh. Kesempatan tersebut dapat menjadi momentum strategis bagi Presiden untuk merekonstruksi pola kepemimpinan yang lebih efektif dan memperbaiki tata kelola pemerintahan nasional.

Pengisian jabatan ini harus menjadi bagian dari agenda memperkuat kualitas kepemimpinan nasional, bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan kelembagaan akibat kekosongan jabatan. Proses tersebut seharusnya tidak dipandang remeh sebagai formalitas belaka dalam struktur kekuasaan eksekutif.

Dengan demikian, pemilihan Wakil Presiden pengganti diharapkan tidak hanya menghasilkan figur yang dapat diterima secara politik oleh partai-partai pengusung. Lebih dari itu, diharapkan muncul sosok yang mampu menjaga konstitusionalitas pemerintahan, memperkuat demokrasi, dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi orientasi utama penyelenggaraan negara.