Pelajari kebiasaan kecil di dapur yang mencegah kerusakan wajan dan panci. Hindari perubahan suhu ekstrem, alat kasar, dan penyimpanan salah agar peralatan lebih awet.

Merdeka.com, Selasa (17/11/2026) melaporkan bahwa kerusakan peralatan masak sering kali disebabkan oleh kesalahan teknik dalam penggunaannya sehari-hari, bukan hanya karena faktor kualitas bahan baku atau harga yang murah. Kebiasaan sederhana seperti cara memanaskan, mencuci, hingga menyimpan alat masak dapat secara signifikan memperpanjang usia pakai wajan, panci, dan spatula yang dimiliki oleh setiap rumah tangga.

Perubahan suhu yang mendadak, penggunaan alat pembersih yang terlalu kasar, serta pemanasan berlebihan tanpa minyak dapat merusak lapisan antilengket dan struktur logam. Penerapan teknik perawatan yang tepat tidak memerlukan biaya tambahan, namun membutuhkan perubahan pola pikir dalam merawat aset dapur yang digunakan hampir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga.

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Manajemen Suhu dan Pendinginan Wajan yang Tepat

Kebiasaan mendinginkan wajan dengan cara menyiramnya air dingin secara langsung setelah memasak adalah penyebab utama kerusakan logam yang melengkung dan rusaknya lapisan enamel. Perubahan suhu secara tiba-tiba memberikan tekanan termal yang ekstrem pada struktur wajan, sehingga bentuknya dapat berubah permanen dan kemampuan pendistribusian panas menjadi tidak merata.

Sumber dari Merdeka.com menekankan pentingnya membiarkan wajan mendingin secara bertahap sebelum dilakukan proses pencucian. Panduan teknis dari merek All-Clad juga mengonfirmasi langkah ini untuk mencegah deformasi pada dasar panci baja tahan karat. Setelah suhu wajan turun mendekati suhu ruang, barilah dicuci menggunakan air hangat dan sabun pencuci piring untuk membersihkan sisa makanan tanpa risiko thermal shock.

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Optimalisasi Api dan Pemilihan Peralatan Masak

Menggunakan api dengan kekuatan besar tidak selalu menjamin hasil memasak yang lebih baik, terutama untuk peralatan masak berlapis antilengket yang sensitif terhadap panas berlebih. Tefal merekomendasikan penggunaan api sedang untuk menjaga integritas lapisan permukaan agar tidak terurai atau lepas akibat suhu yang mencapai titik kritis saat wajan kosong.

Sebelum menyalakan kompor, disarankan untuk menambahkan sedikit minyak atau mentega untuk jenis masakan yang membutuhkan lapisan pelindung awal. Hal ini membantu mendistribusikan panas secara merata dan mencegah pemanasan berlebihan pada permukaan wajan yang kosong. Selain itu, panci besi cor berlapis enamel memiliki kemampuan menyimpan panas yang sangat baik, sehingga umumnya tidak memerlukan sumber api besar untuk proses memasak yang efisien.

Pemilihan Alat Aduk dan Bahan Pencuci yang Aman

Spakula berbahan logam yang praktis sering kali diabaikan dampaknya terhadap permukaan wajan, karena ujungnya dapat menggores lapisan antilengket secara permanen. Le Creuset secara eksplisit merekomendasikan penggunaan spatula berbahan kayu, silikon, atau plastik tahan panas untuk mengurangi risiko goresan yang memperpendek umur pakai alat masak.

Selain alat aduk, pemilihan spons pembersih juga menjadi faktor krusial dalam menjaga ketahanan permukaan. Tefal menyarankan untuk menghindari penggunaan sabut logam, wol baja, dan bubuk pembersih abrasif yang berisiko mengikis lapisan pelindung. Untuk pencucian yang aman, gunakan sisi lembut dari spons dengan sedikit sabun pencuci piring, serta gosok perlahan untuk mengangkat sisa makanan tanpa memberikan tekanan berlebihan.

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Prosedur Pembersihan dan Penyimpanan yang Berkelanjutan

Meninggalkan wajan kotor di dekat bak cuci piring dapat menyebabkan sisa minyak dan makanan mengeras, sehingga semakin sulit dibersihkan dan berisiko menempel permanen. Tefal menjelaskan bahwa residu lemak yang menumpuk karena hanya dilap tanpa dicuci dapat merusak tampilan dan fungsionalitas permukaan antilengket.

Untuk peralatan yang memiliki sisa makanan yang membandel, rendam bagian dalam panci menggunakan air hangat dan sabun selama beberapa menit sebelum digosok. Bagi pemilik panci baja tahan karat, hindari penggunaan cairan pemutih dan pembersih berbahan klorin karena dapat memicu korosi pada permukaan logam. Calphalon juga mencatat bahwa setiap jenis wajan memiliki ketentuan khusus, sehingga memahami instruksi pengguna dari produsen seperti Tefal, Le Creuset, dan Calphalon adalah kunci utama dalam merawat peralatan dapur agar tetap awet dan optimal.