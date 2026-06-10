Tips Masak Mi Instan Enak dari Ahli

Cara memasak mi instan yang salah sering kali membuat hidangan ini terasa tidak nikmat. Cobalah tips masak mi instan yang enak dari ahli berikut ini.

Cara memasak mi instan yang salah sering kali membuat hidangan ini terasa tidak nikmat. Cobalah tips masak mi instan yang enak dari ahli berikut ini.

Koki, kreator konten, sekaligus konsultan kuliner Ade Koerniawan, membagikan tips memasak mi instan yang enak dan bisa kamu ikuti di rumah. Ide Menu Sahur Praktis Modal Mi Instan dan Telur yang Sehat dan Bergizi Namun, cara memasak mi instan yang salah sering kali membuat hidangan ini terasa tidak nikmat, baik karena teksturnya yang terlalu lembek atau justru bumbunya yang terasa kurang maksimal.

Koki, kreator konten, sekaligus konsultan kuliner dan jebolan MasterChef Indonesia season 6, Ade Koerniawan, saat ditemui media usai jumpa pers Indomie Goreng Cabe Ijo di Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). Menurut Ade, durasi memasak mi instan bisa jadi berbeda-beda, bergantung merek, varian mi, serta selera masing-masing. Ada yang minya suka lebih keras, ada yang kadang suka setengah matang, malah ada yang maunya nyemek. Jadi, balik lagi tuh ke preferensi masing-masing.

Berdasarkan cara penyajian di belakang kemasan mi instan, mi sebaiknya direbus selama tiga menit hingga matang atau dimasak menggunakan air mendidih. Salah satu kesalahan memasak mi instan yang sering kali dilakukan adalah mencelupkan mi ke dalam air yang belum mendidih. Jika mi instan dimasukkan ke dalam air yang belum mendidih, teksturnya akan sulit kenyal dan justru menyerap lebih banyak air. Supaya mi instan tetap aman dan kaya gizi untuk dikonsumsi, sebaiknya tambahkan beberapa bahan pelengkap saat memasaknya.

Bisa tambah protein dari telur, ayam, sapi dan lain-lain atau bisa tambah serat seperti sayur, bisa diganti toge, bisa pakai kol, atau pakai sayur hijau apapun. Jadi balik lagi tujuan makan mi instan ini apa. Kalau saya pribadi, selalu suka mi instan selalu ditambahkan telur atau misalnya ayam suwir. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang.

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