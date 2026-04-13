Tips Kesehatan dan Keselamatan Saat Menonton Festival Musik

Para ahli kesehatan membagikan panduan penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan saat menghadiri festival musik, dengan fokus pada pencegahan masalah terkait panas, dehidrasi, dan perlindungan pendengaran.

Waktu baca 3 menit. Arsip foto. Warga menyaksikan pertunjukan musik pada Jakarta Music Festival saat perayaan malam Tahun Baru 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (31/12/2025). Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Jakarta Music Festival untuk memeriahkan perayaan malam Tahun Baru 2026 di lokasi tersebut tanpa adanya pesta kembang api.

Jakarta (ANTARA) - Para ahli kesehatan memberikan panduan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan saat menghadiri festival musik, yang seringkali berlangsung selama lebih dari satu hari. Menurut Matt Friedman, Direktur medis nasional di CrowdRx, yang menyediakan layanan medis di lebih dari 20 festival musik besar setiap tahun di Amerika Serikat, setiap festival memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda, termasuk layanan medis yang tersedia di lokasi acara. Untuk memastikan keamanan, Friedman menyarankan untuk mengenali lokasi festival dan mencari tenda medis terdekat dari area menonton.

Risiko kesehatan yang mungkin muncul saat berada di festival musik bervariasi tergantung pada lokasi acara tersebut. Julie Puzzo, Asisten direktur medis dari departemen gawat darurat di JFK Memorial Hospital, yang berlokasi dekat dengan festival musik Coachella yang terkenal, mengamati bahwa masalah kesehatan yang umum terjadi adalah gangguan terkait panas, mengingat lokasi Coachella yang dekat dengan gurun dan suhu yang bisa naik dengan cepat. “Kami menangani berbagai kasus, mulai dari kram panas hingga heat stroke yang mengancam jiwa,” ungkap Puzzo. Dia merekomendasikan untuk secara teratur mengonsumsi cairan yang mengandung elektrolit. Penggunaan pakaian berlapis, topi, dan perlindungan lainnya, serta menghindari konsumsi alkohol berlebihan juga sangat disarankan. Beberapa festival yang diadakan di area panas juga menyediakan tangki air dingin portabel untuk mendinginkan tubuh dengan cepat.

Pada festival yang berlangsung selama beberapa hari, kekurangan nutrisi juga bisa menjadi masalah. 'Orang biasanya masih dipenuhi adrenalin di dua hari pertama, tetapi pada hari ketiga mereka baru menyadari dehidrasi, kelelahan, dan belum mengonsumsi makanan bergizi sejak tiba,' jelas Friedman. Friedman juga menekankan pentingnya menggunakan sepatu tertutup yang nyaman karena aktivitas berjalan kaki di festival seringkali lebih banyak dari yang diperkirakan. 'Tersandung dan jatuh adalah hal yang umum terjadi, dan kami seringkali menangani keseleo dan memar pada kaki,' tambahnya.

Bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan, disarankan untuk membawa inhaler cadangan karena paparan debu dapat memperburuk kondisi. Masalah mata seperti goresan kornea juga cukup sering terjadi, sehingga penggunaan kacamata besar atau bahkan pelindung mata sangat dianjurkan jika area tersebut berdebu. Perlu diingat bahwa area luar ruangan seringkali menjadi tempat berkumpulnya serangga, jadi, pertimbangkan untuk menggunakan penolak serangga.

Greta Stamper, seorang ahli audiologi di Mayo Clinic, menyarankan untuk melindungi pendengaran dengan tidak berdiri terlalu dekat dengan speaker dan menggunakan penyumbat telinga. “Istirahatkan pendengaran Anda dengan mengambil jeda dari suara keras selama festival agar telinga memiliki waktu untuk pulih,” katanya. Jika pendengaran terasa teredam atau telinga berdenging, itu adalah indikasi bahwa suara terlalu keras. Untuk anak-anak, gunakan pelindung tambahan seperti penutup telinga khusus anak-anak untuk memastikan perlindungan yang optimal.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan di festival musik. Misalnya, pastikan untuk menjaga hidrasi dengan minum air yang cukup sepanjang hari. Hindari minuman manis dan berkafein yang dapat menyebabkan dehidrasi. Perhatikan tanda-tanda kelelahan dan istirahatlah secara teratur di tempat yang teduh. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan laporkan segala kejadian yang mencurigakan kepada petugas keamanan atau medis. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, pastikan untuk membawa obat-obatan yang diperlukan dan memberi tahu teman atau orang terdekat tentang kondisi Anda. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika Anda merasa tidak sehat.

Keselamatan dan kesehatan Anda adalah prioritas utama. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat menikmati festival musik dengan aman dan nyaman. Ingatlah untuk selalu waspada, bertanggung jawab, dan saling menjaga satu sama lain. Nikmati pengalaman musik yang luar biasa dan ciptakan kenangan indah. Kunjungi tenda medis jika membutuhkan bantuan. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Tetap waspada terhadap tanda-tanda kelelahan, dehidrasi, dan paparan panas berlebihan. Jaga diri Anda dan teman-teman Anda, dan bersenang-senanglah di festival musik





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festival Musik Kesehatan Keselamatan Dehidrasi Heat Stroke Perlindungan Pendengaran

United States Latest News, United States Headlines

