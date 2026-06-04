Tips Ibadah Wanita Haid

Buku Panduan Praktis Wanita Haid, panduan MUI, serta publikasi ilmiah Universitas Islam Indonesia (UII) merekomendasikan delapan amalan ibadah yang dapat dilakukan wanita haid agar tetap produktif beribadah, demi meraih keberkahan dan keridhaan Allah.

Haid bukanlah penghalang untuk terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Justru, masa ini bisa menjadi kesempatan untuk menggali berbagai dimensi ibadah yang selama ini mungkin terabaikan; ibadah hati, lisan, dan sosial yang tidak terbatas oleh kondisi fisik semata.

Firman Allah dalam Surah Al-Hijr ayat 99: 'Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin/kematian)'. Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini menegaskan kewajiban ibadah yang berkesinambungan sepanjang hayat, tanpa terkecuali, termasuk saat haid. Merujuk Buku Panduan Praktis Wanita Haid karya Umi Farikhah Abdul Mu’ti, panduan MUI, serta publikasi ilmiah Universitas Islam Indonesia (UII), berikut ini adalah delapan yang dapat dilakukan wanita haid agar tetap produktif beribadah, demi meraih keberkahan dan keridhaan Allah.

Dzikir dan doa merupakan amalan yang sama sekali tidak terputus oleh kondisi haid. Justru, masa haid bisa menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak dzikir karena hati cenderung lebih tenang dan khusyuk ketika tidak disibukkan dengan rutinitas shalat. Dalam Buku Panduan Praktis Wanita Haid, dijelaskan bahwa terdapat hadits shahih dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ‘Bahwasanya Nabi berdzikir kepada Allah di setiap keadaannya’ (HR. Muslim No. 373).

Hadits ini menjadi fondasi utama bahwa tidak ada kondisi yang menghalangi seorang hamba untuk mengingat Tuhannya. Selain itu, Nabi ﷺ juga memerintahkan para wanita haid untuk keluar di hari Idul Fitri seraya bersabda, ‘Hendaknya mereka para wanita berada di belakang orang-orang (yang sedang shalat Id) kemudian bertakbir dengan takbir mereka dan berdoa dengan doa mereka’ (HR. Bukhari No. 971 dan Muslim No. 890).

Para ulama menganjurkan untuk menjadwalkan waktu dzikir harian, misalnya setiap selesai makan, sebelum tidur, atau saat berada di kendaraan. Dengan catatan harian dzikir, seorang muslimah bisa menargetkan ribuan dzikir dalam seminggu. Doa harian yang bisa diamalkan: Membaca Al-Ma’tsurat (kumpulan doa harian Rasulullah) tetap dianjurkan meskipun sedang haid, karena doa pada hakikatnya adalah dzikir. Salah satu kekhawatiran terbesar para penghafal Al-Qur’an (hafizhah) adalah hilangnya hafalan selama masa haid yang cukup panjang.

Namun, kabar baiknya adalah larangan saat haid hanya terbatas pada menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur’an secara fisik, bukan pada aktivitas murajaah (mengulang hafalan) itu sendiri. Dalam fatwa MUI dijelaskan, ‘Yang diharamkan saat sedang haid adalah menyentuh dan membawa mushaf Alquran. Kendati demikian, larangan perempuan menyentuh mushaf saat haid, tidak menjadikan dirinya terhalang mendapat pahala membaca Alquran. Perempuan tetap bisa mendapat pahala membaca Alquran dengan melakukan murajaah hafalan atau membaca Alquran terjemah sebagai pengganti amalan membaca Alquran’





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ibadah Haid Produktivitas Keridhaan Allah Buku Panduan Praktis Wanita Haid Panduan MUI Publikasi Ilmiah Universitas Islam Indonesia (

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

7 Amalan yang Bisa Dilakukan saat Haid, Simak Dalil dan PenjelasannyaIslam adalah agama yang penuh keringan. Terdapat berbagai amalan yang bisa dilakukan saat haid

Read more »

Raffi Ahmad Mendadak Jalani Operasi Padahal Lagi Ibadah Haji, Ada Apa?Kabar mengejutkan datang dari presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Di tengah pelaksanaan ibadah haji.

Read more »

Kemenag Jadi Sasaran Hoaks, Bertema Pencabulan Santriwati hingga Ibadah KurbanKementerian Agama menjadi sasaran berbagai hoaks di media sosial. Berikut rangkuman Tim Cek Fakta Kompas.com.

Read more »

Jemaah Haji Khusus Patuna Melaksanakan Ibadah Umrah di MekkahJemaah haji khusus Patuna melaksanakan ibadah umrah di Mekkah, Arab Saudi, setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Mayoritas jemaah menjalankan badal umrah, yaitu melaksanakan ibadah umrah atas nama orang lain.

Read more »