Tips dari Chef untuk Mengatur Area Kerja Agar Memasak Jadi Lebih Tenang

Chef Bryan Ferrysienanda dan Florencia Gladys berbagi tips tentang cara mengatur area kerja agar memasak jadi lebih tenang. Mereka menekankan pentingnya merencanakan alur kerja sebelum memasak dan membersihkan area kerja sambil memasak.

Ingin dapur tetap rapi saat memasak? Simak tips dari chef tentang cara mengatur area kerja agar memasak jadi lebih tenang. Menjaga dapur tetap rapi saat memasak termasuk kunci penting untuk menghasilkan masakan yang baik, terutama ketika harus mengolah beberapa bahan dan menggunakan banyak perlengkapan dalam waktu bersamaan.

Menurut Top 5 MasterChef Indonesia Season 8, Chef Bryan Ferrysienanda, area kerja yang berantakan justru membuat proses memasak menjadi lebih sulit dan memicu kepanikan, terutama saat harus mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan. Maka dari itu, kebiasaan menjaga kerapian dapur perlu dilatih sejak awal, bahkan ketika memasak di rumah. Bryan mengatakan, salah satu kebiasaan yang diajarkan di dapur profesional adalah merencanakan alur kerja sebelum memasak.

Menurut dia, seorang koki biasanya sudah mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan, peralatan yang dibutuhkan, dan alat yang bisa digunakan berulang kali. Kebiasaan tersebut dapat mengurangi penggunaan peralatan yang berlebihan. Chef Bryan Ferrysienanda (kiri) dan pastry consultant, instructor, sekaligus Cake Up Artist di Le Gout Patisserie, Chef Florencia Gladys (kanan) dalam acara Bosch Culinary Masters di Jakarta, Kamis (18/6/2026). berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebelum proses memasak dimulai.

"Jangan masak sambil memotong bahan. Sebelum kompor dinyalakan, pastikan semua bawang udah dicincang, sayur udah dipotong, dan bumbu udah ditakar di mangkuk-mangkuk kecil," ujarnya. Menurut Florencia, langkah sederhana tersebut dapat membuat proses memasak lebih teratur, sekaligus mengurangi stres hingga 50 persen saat di dapur. Florencia juga membagikan kebiasaan sederhana yang sering dilakukan di dapur profesional yakni menyiapkan satu wadah khusus untuk menampung sampah selama memasak.

Menurut dia, cara ini membantu menjaga area kerja tetap bersih dan mengurangi aktivitas bolak-balik ke tempat sampah.

"Taruh satu mangkuk besar kosong di dekat talenan. Semua kulit bawang, potongan sayur yang tidak dipakai, atau bungkus bumbu bisa langsung lempar ke situ," kata Florencia. Baik Bryan maupun Florencia menilai kebiasaan membersihkan area kerja sambil memasak merupakan hal yang wajib dilakukan. Di dapur profesional, prinsip tersebut dikenal sebagai "Jadi sambil masak juga harus sambil bersihin.

Harus," ujarnya. Florencia pun menyarankan agar waktu tunggu selama memasak dimanfaatkan untuk membereskan area kerja.

"Ada waktu dua atau tiga menit saat menunggu air mendidih atau tumisan matang? Pakai buat langsung cuci talenan atau lap meja yang kena cipratan," kata Florencia





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