Tips untuk mengurangi dampak jet lag, termasuk menyesuaikan jadwal tidur, mengikuti waktu lokal, memaksimalkan paparan cahaya alami, menjaga tubuh tetap terhidrasi, menghindari kafein dan alkohol berlebihan, tetap aktif, dan menggunakan melatonin secara bijaksana.

Tips anti jet lag (Freepik) JawaPos.com – Jet lag merupakan gangguan tidur sementara yang terjadi ketika ritme sirkadian tubuh tidak sinkron dengan zona waktu baru setelah perjalanan jauh.

Kondisi ini membuat tubuh seolah 'tertinggal' di waktu lama, sementara lingkungan sudah berubah. Melansir dari Halodoc dan Alodokter, jet lag dapat menyebabkan berbagai gejala seperti insomnia, kelelahan berlebih, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan pencernaan. Untuk mengurangi dampaknya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tubuh lebih cepat beradaptasi. 1. Sesuaikan Jadwal Tidur secara Bertahap Mengubah jadwal tidur sebelum keberangkatan menjadi langkah awal yang penting untuk meminimalkan jet lag .

Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ritme, sehingga penyesuaian secara perlahan akan membantu mengurangi shock saat tiba di tujuan. Misalnya, jika kamu bepergian ke arah timur, cobalah tidur lebih awal dari biasanya selama beberapa hari. Sebaliknya, jika ke arah barat, tidur sedikit lebih larut bisa membantu tubuh mengikuti ritme baru. Strategi ini membuat jam biologis tidak berubah secara drastis dalam waktu singkat. 2.

Ikuti Waktu Lokal sejak Hari Pertama Setelah tiba di destinasi, sangat penting untuk langsung menyesuaikan diri dengan waktu setempat, baik untuk tidur, makan, maupun beraktivitas. Meskipun tubuh masih terasa tidak sinkron, mengikuti jadwal lokal akan membantu mempercepat proses adaptasi ritme sirkadian. Menunda penyesuaian hanya akan membuat jet lag bertahan lebih lama. Karena itu, usahakan untuk tetap terjaga di siang hari dan tidur di malam hari sesuai waktu tujuan, meskipun di awal terasa tidak nyaman. 3.

Maksimalkan Paparan Cahaya Alami Paparan cahaya, terutama sinar matahari, memiliki peran besar dalam mengatur jam biologis tubuh. Cahaya membantu memberi sinyal kapan tubuh harus terjaga dan kapan harus beristirahat. Saat siang hari, usahakan untuk berada di luar ruangan atau mendapatkan cukup cahaya alami agar tubuh lebih cepat merasa siang. Sebaliknya, di malam hari, kurangi paparan cahaya terang, termasuk dari layar gadget , agar tubuh lebih mudah memproduksi hormon tidur.

Pengaturan cahaya ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengatasi jet lag . 4. Jaga Tubuh Tetap Terhidrasi Perjalanan panjang, terutama dengan pesawat, sering membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Dehidrasi dapat memperburuk gejala jet lag seperti kelelahan, sakit kepala, dan sulit fokus. Oleh karena itu, penting untuk memperbanyak konsumsi air putih sebelum, selama, dan setelah penerbangan.

Dengan menjaga hidrasi tubuh tetap optimal, kondisi fisik akan lebih stabil sehingga proses adaptasi terhadap zona waktu baru menjadi lebih mudah. 5. Hindari Kafein dan Alkohol Berlebihan Konsumsi kafein dan alkohol sebaiknya dibatasi selama perjalanan, terutama menjelang waktu tidur. Kafein dapat membuat tubuh tetap terjaga lebih lama, sementara alkohol dapat mengganggu kualitas tidur meskipun membuat cepat mengantuk. Keduanya juga dapat memperparah dehidrasi yang sudah terjadi selama penerbangan.

Menghindari kedua zat ini membantu tubuh mendapatkan tidur yang lebih berkualitas di zona waktu baru. 6. Tetap Aktif dan Lakukan Peregangan Duduk terlalu lama selama penerbangan dapat membuat tubuh terasa kaku dan lelah. Oleh karena itu, penting untuk tetap bergerak, seperti berjalan di lorong pesawat atau melakukan peregangan ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa tidak nyaman setelah perjalanan panjang.

Selain itu, tubuh yang lebih aktif juga cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dengan ritme baru dibandingkan tubuh yang terlalu lama diam. 7. Gunakan Melatonin Secara Bijak Melatonin adalah hormon alami yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Dalam beberapa kasus, suplemen melatonin dapat digunakan untuk membantu tubuh menyesuaikan waktu tidur di zona baru. Namun, penggunaannya tidak boleh sembarangan dan sebaiknya berdasarkan anjuran tenaga medis.

Hal ini penting untuk menghindari efek samping serta memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan tubuh.





