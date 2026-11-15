Tiongkok Targetkan 300 Gigawatt Penyimpanan Energi Baru pada 2030

Pemerintah Tiongkok menetapkan target 300 GW kapasitas penyimpanan energi baru pada 2030. Inisiatif ini mendukung transisi energi dan pertumbuhan berbasis pasar sesuai Rencana Lima Tahun ke-15.

Pemerintah Tiongkok secara resmi mengumumkan rencana strategis untuk mempercepat pengembangan teknologi penyimpanan energi jenis baru selama kurun waktu Rencana Lima Tahun ke-15 yang berlangsung dari tahun 2026 hingga 2030. Langkah ambisius ini diambil oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Tiongkok bersama Administrasi Energi Nasional (NEA) China sebagai respons langsung terhadap kebutuhan mendesak untuk membangun dan menstabilkan sistem tenaga listrik baru yang lebih efisien.

Target 300 Gigawatt Kapasitas Terpasang 2030

Rencana strategis yang dirilis oleh NDRC dan NEA China tersebut menetapkan target kapasitas terpasang penyimpanan energi jenis baru yang sangat spesifik, yaitu mencapai angka 300 gigawatt pada tahun 2030. Selain target kapasitas, dokumen kebijakan ini juga menentukan durasi penyimpanan rata-rata sistem harus mencapai sekitar tiga jam untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional. Target ini dirancang tidak hanya sebagai angka simbolis, tetapi sebagai fondasi teknis yang diperlukan untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten ke dalam grid nasional secara efektif.

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Konsep penyimpanan energi jenis baru yang dikembangkan di Tiongkok secara definitif mengacu pada teknologi penyimpanan energi di luar pembangkit listrik tenaga air sistem pompa. Teknologi utama yang menjadi fokus pengembangan meliputi penyimpanan elektrokimia, penyimpanan udara terkompresi, dan penyimpanan gravitasi. Kategori ini dipilih karena memiliki potensi skalabilitas tinggi dan kecepatan respons yang lebih baik dibandingkan metode konvensional, sehingga sangat cocok untuk menstabilkan fluktuasi daya pada sistem kelistrikan modern.

Pergeseran Mekanisme Pendukung dari Subsidi ke Pasar

Salah satu poin paling signifikan dalam kebijakan terbaru ini adalah upaya untuk menggeser sektor penyimpanan energi jenis baru dari fase ekspansi skala besar yang didorong oleh intervensi pemerintah menjadi pertumbuhan yang sepenuhnya didorong oleh mekanisme pasar. Pada tahap awal, investasi dalam sektor ini sangat bergantung pada aturan penerapan wajib dan subsidi pemerintah untuk mendorong adopsi teknologi. Namun, seiring dengan maturesnya industri, fokus kini beralih menuju ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan berbasis permintaan nyata.

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Huayuan Securities dalam sebuah laporan penelitian menyoroti pergeseran paradigmatik ini sebagai langkah krusial untuk efisiensi alokasi sumber daya. Rencana tersebut secara eksplisit menyerukan agar unit penyimpanan energi jenis baru dapat berpartisipasi secara adil di pasar listrik, setara dengan produsen energi konvensional. Hal ini termasuk mendorong basis-basis energi terbarukan berskala raksasa yang telah dilengkapi dengan sistem penyimpanan untuk bergabung dalam pasar listrik lintas provinsi sebagai satu kesatuan terpadu, sehingga meningkatkan fleksibilitas jaringan energi nasional.

Mekanisme Penetapan Harga dan Partisipasi Pasar

Untuk mendukung partisipasi pasar yang adil, rencana tersebut juga mendorong adanya mekanisme penetapan harga yang lebih disempurnakan. Mekanisme ini harus mampu mencerminkan nilai sejati dari energi yang disimpan, bukan hanya kapasitasnya. Harga pengisian dan pelepasan daya akan ditetapkan melalui perdagangan pasar yang adil, memungkinkan harga energi berfluktuasi sesuai dengan kondisi permintaan dan pasokan di waktu nyata. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi operator fasilitas penyimpanan untuk beroperasi secara optimal dan efisien.

Xu Dongjie, wakil kepala insinyur di Institut Perencanaan dan Teknik Tenaga Listrik China, memberikan apresiasi positif terhadap target 300 gigawatt tersebut. Ia menyebut angka ini sebagai target minimum yang bijaksana dan berbasis ilmu pengetahuan. Menurut Xu, target ini mampu memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan yang realistis sekaligus mendukung peningkatan pemanfaatan kapasitas yang wajar, tanpa menimbulkan risiko ketidakstabilan investasi di industri energi nasional.

Status Perkembangan Industri dan Posisi Global Tiongkok

Tiongkok saat ini memegang posisi terdepan dalam perkembangan penyimpanan energi jenis baru di tingkat global. Data menunjukkan bahwa kapasitas terpasang Tiongkok menyumbang sekitar 40 persen dari total kapasitas penyimpanan jenis baru di seluruh dunia, menjadikannya pasar terbesar dan paling dominan secara teknologi. Dominasi ini bukan sekadar kuantitas, tetapi juga mencerminkan kematangan teknologi dan skala manufaktur yang sudah sangat maju dibandingkan negara lain.

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Menurut data resmi yang diterbitkan oleh NEA China, per akhir tahun 2025, Tiongkok telah berhasil membangun dan mengoperasikan sebesar 136 gigawatt penyimpanan energi jenis baru. Durasi penyimpanan rata-rata untuk fasilitas-fasilitas yang beroperasi tersebut telah mencapai 2,58 jam. Angka durasi ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,3 jam dibandingkan dengan kondisi yang tercatat pada akhir tahun 2024, menandakan tren perbaikan kualitas dan keandalan sistem penyimpanan yang konsisten setiap tahunnya.

Masa depan industri penyimpanan energi di Tiongkok diwarnai oleh transisi menuju model bisnis yang lebih matang. Dengan dukungan kebijakan Rencana Lima Tahun ke-15, diharapkan sektor ini tidak hanya tumbuh dalam hal volume kapasitas, tetapi juga dalam hal efisiensi operasional dan integritas pasar. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari strategi nasional Tiongkok untuk memastikan ketahanan energi dan mencapai tujuan transisi hijau dalam sektor kelistrikan nasional jangka panjang.